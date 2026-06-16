Sean Penn dirigirá una película sobre el ataque que sufrió el Capitolio, el 6 de enero de 2021

Sean Penn, famoso actor y director de Hollywood, dio a conocer que su siguiente proyecto cinematográfico consiste en dirigir una película donde el tema central será el ataque que sufrió el Capitolio hace cinco años.

En un informe presentado en su momento por Jack Smith, exfiscal especial con relación a su investigación sobre Donald Trump, señala que existía suficiente evidencia para condenar al actual presidente de la nación por subversión electoral.

Mediante un concentrado de 174 páginas se proporcionan detalles puntuales sobre cómo el neoyorquino de 78 años presuntamente intentó evitar la transferencia de poder después de las elecciones de 2020 y, cuando su estrategia le falló, exhortó a una turba de sus partidarios para irrumpir en el Capitolio, el 6 de enero de 2021, con el objetivo de evitar el reconocimiento de Joe Biden como ganador de las elecciones.

Smith aseguró que, a partir de los hallazgos detectados durante su investigación, él y su equipo planteaban la idea de acusar a Trump de violar la Ley de Insurrección de la época de la Guerra Civil, lo cual le habría impedido ejercer cargos electivos.

Sin embargo, tras el triunfo del magnate republicano en las elecciones de 2024, la historia dio un vuelco, pues todos los juicios en su contra se desvanecieron.

Tomando como referencia lo ocurrido en el Capitolio en 2021, Warner Bros anunció que Sean Penn dirigirá una película sobre un oficial de policía que estuvo presente en los disturbios.

Sean Penn, famoso actor y director de Hollywood, trabaja en un proyecto que abordará uno de los episodios más turbios de la historia estadounidense. (Crédito: Evan Agostini / AP)

Aunque todavía no hay título para el filme, trascendió que está negociando con Bradley Cooper para protagonizarlo.

En 2022, Sean Penn asistió a las audiencias llevadas a cabo por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes como parte de la investigación relacionada con el ataque al Capitolio.

El director incluso fue captado sentado entre Michael Fanone y Daniel Hodges, agentes de la Policía Metropolitana de Washington, D.C. que respondieron a los ataques.

Mientras que Fanone declaró que al arribar al lugar de los hechos y fue “agarrado, golpeado y sometido a descargas eléctricas, mientras lo llamaban traidor a su país”; en tanto que Hodges también señaló haber sido objeto de severas agresiones.

Sin embargo, se desconoce si la película se basará en alguno de estos personajes y sólo se describe como una historia sobre “una amistad inesperada”.

Sigue leyendo:

• El Pentágono contrató a Elias Irizarry, un condenado por el ataque al Capitolio; genera controversia

• Trump pide anular condenas del asalto al Capitolio y cerrar el caso definitivamente

• La Administración de Trump intentó borrar registros sobre el ataque al Capitolio: NPR