Un congresista era el objetivo del joven arrestado al intentar colarse al Capitolio con una escopeta

Luego de haber sido arrestado por intentar colarse al Capitolio portando una escopeta, municiones y equipo táctico, Carter Camacho, residente de Smyrna, Georgia, confesó que su objetivo era llegar hasta un congresista.

La Policía del Capitolio dio a conocer el martes por la tarde que un joven de 18 años había sido descubierto corriendo hacia el edificio sede del Congreso y al detenerlo se constató que portaba el arma de fuego mencionada.

“Este individuo llevaba una escopeta cargada y puesto un chaleco antibalas, así como guantes tácticos. Quién sabe qué podría haber pasado si no hubiéramos tenido oficiales en sus puestos”, describió a varios medios informativos Michael Sullivan, jefe de policía del Capitolio.

Inicialmente, el sujeto señaló que nadie más estaba involucrado en su plan de acceder al recinto, pero al comparecer por primera vez ante un tribunal federal dio a conocer que únicamente pretendía llegar hasta un congresista para sostener una charla de la cual se negó a revelar más detalles.

“Sólo estaba allí para hablar con un miembro del Congreso”, indicó Camacho sin tampoco explicar porqué portaba ropa tipo militar y una escopeta cargada con varias municiones adicionales.

Los operativos de seguridad en el Capitolio llegan a incluir sobrevuelos policiacos para corroborar que todo está en orden. (Crédito: Allison Robbert / AP)

De hecho, en un reporte policiaco donde se describen los detalles sobre la detención de este individuo se enfatiza que condujo un vehículo desde Georgia y después lo estacionó cerca del Jardín Botánico previo a tratar de eludir la seguridad del Capitolio.

Al momento de revisar la unidad, un grupo de oficiales descubrieron en su interior una máscara de gas, un casco de Kevlar y hasta un cuchillo de hoja fija.

El joven georgiano enfrenta acusaciones de portación de un rifle sin licencia, posesión de un arma de fuego y municiones sin registrar, así como de actividades ilícitas.

“La escopeta estaba cargada con siete balas en el tubo y una en la recámara. El seguro no estaba puesto. Se localizaron 17 balas adicionales en un portador unido a la culata de la escopeta”, profundiza la denuncia presentada en contra de Carter Camacho quien, pese a declararse como no culpable, permanecerá en prisión preventiva a la espera de una audiencia de detención programada a efectuarse a principios de marzo.

