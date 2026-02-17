Arrestan a joven al ser descubierto intentando colarse al Capitolio con una escopeta y equipo táctico

La Policía del Capitolio dio a conocer la detención de un joven de 18 años al ser descubierto corriendo hacia el edificio sede del Congreso, pero lo controversial fue descubrir que portaba una escopeta cargada, varias municiones extra y equipo táctico.

El hombre se identificó como Carter Camacho, residente de Smyrna, Georgia, e incluso señaló que nadie más estaba involucrado en su plan de acceder al recinto, sobre el cual prefirió guardar silencio.

Michael Sullivan, jefe de policía del Capitolio, detalló a varios medios informativos que, previo a ser arrestado, el detenido condujo una camioneta Mercedes color blanco cerca del Capitolio.

Segundos después, de manera sorpresiva, el sujeto fue captado echándose a correr a pie con la intención de evadir al personal de seguridad para ingresar al inmueble, pero fracasó en el intento gracias al monitoreo constante realizado en la zona con la ayuda de un sofisticado equipo de cámaras de video.

“Este individuo llevaba puesto un chaleco y guantes tácticos. En el vehículo que conducía se encontraron un casco de Kevlar y una máscara de gas. Quién sabe qué podría haber pasado si no hubiéramos tenido oficiales en sus puestos”, describió el oficial.

Minutos después, se descubrió que la camioneta en que viajaba Carter Camacho fue encontrada estacionada cerca del Jardín Botánico.

Esta semana, el Capitolio prácticamente estaba desierto y eso alimenta la curiosidad sobre a quién pretendía atacar el detenido Carter Camacho. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

El joven de Georgia enfrenta acusaciones de portación de un rifle sin licencia, posesión de un arma de fuego y municiones sin registrar, así como de actividades ilícitas.

Aunque los legisladores están fuera de Washington esta semana en un receso programado previamente, ante lo sucedido fue necesario cerrar temporalmente la vialidad cerca del Capitolio para descartar cualquier indició que pudiera poner en riesgo la seguridad de la zona.

Asimismo, se les recomendó a los ciudadanos mantenerse alejados del Capitolio, lo cual causó extrañez entre las personas que transitaban por allí.

Por el momento, se desconoce cuál será la penalidad que se le impute al osado joven interesado en poner a prueba al personal encargado de resguardar el orden en la capital del país, pero sobre todo al recinto parlamentario, así como al personal que labora en su interior.

Sigue leyendo:

• Se incrementan a niveles nunca vistos las amenazas ligadas al Congreso

• Investigan misterioso envío de pizzas a domicilios de legisladores y líderes policiacos del Capitolio

• Exjefe de la Policía del Capitolio advierte que han aumentado las amenazas hacia los miembros del Congreso