Se incrementan a niveles nunca vistos las amenazas ligadas al Congreso

Un informe dado a conocer por la Policía del Capitolio (USCP) revela que las amenazas relacionadas con los miembros del Congreso, sus familias, el personal y el Complejo del Capitolio aumentaron por tercer año consecutivo hasta llegar a 14,938 casos en 2025, la cantidad más alta registrada.

El incremento resulta por demás significativo si se toma en cuenta que 12 meses atrás se reportaron 9,474 casos.

De acuerdo con las autoridades, el ascenso de este tipo de manifestación de violencia deriva en gran parte de la falsa sensación de que, al emitir una amenaza en línea, es complicado poder rastrearla.

En el informe de las autoridades se detalla que cuando surgen “declaraciones, comportamientos y comunicaciones preocupantes dirigidas contra miembros del Congreso, sus familias, su personal y el Complejo del Capitolio” se inicia un proceso de investigación para determinar al emisor y el grado de peligrosidad implícito.

En retrospectiva, durante 2023, la Policía del Capitolio investigó 8,008 amenazas, superando las 7,501 surgidas un año antes.

Los operativos de seguridad llevados a cabo en las inmediaciones del Capitolio se han incrementado en los últimos meses. (Crédito: Scott Applewhite / AP)

A partir de esas cifras se puede determinar que, en cuatro años, este tipo de manifestaciones de violencia prácticamente se han duplicado, haciendo obligatoria la asignación de más personal y presupuesto destinado a salvaguardar la integridad de individuos ligados al Congreso, así como la de sus familiares.

Cabe señalar que, un ejemplo claro de las amenazas rondando alrededor de los miembros del Congreso surgió en junio del año pasado, cuando la representante demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados en Minnesota; mientras que el senador John Hoffman y su esposa también fueron víctimas de un atentado que estuvo cerca de costarles la vida.

Semanas después, surgió otro extraño incidente, cuando un hombre semidesnudo fue captado en video mientras forzaba la cerradura del domicilio habitado por Priscilla Ann Prado, representante estatal de Wisconsin.

Posteriormente, en noviembre, elementos de la Policía del Capitolio detuvieron a un individuo denunciado por Robert Julio García, representante por California, después de que presuntamente lo amenazó de muerte.

De hecho, John Thomas Manger, quien durante cuatro años fungió como jefe de la Policía del Capitolio, antes de poner fin a dicho ciclo laboral dio a conocer que las amenazas dirigidas a los legisladores se habían incrementado de manera alarmante.

“Hemos pasado de 1000 a 2000 amenazas al año a ahora 8000, 9000, 10,000 amenazas al año. Las amenazas llegan de todo el país. No todo el mundo lo sabe, pero la Policía del Capitolio tiene jurisdicción nacional para abordarlas”, expresó.

