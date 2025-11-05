Policía del Capitolio detuvo a un sujeto por amenazar de muerte al demócrata Robert Garcia

Elementos de la Policía del Capitolio (USCP) detuvieron a un individuo denunciado por Robert Julio Garcia, representante por California, después de que presuntamente lo amenazó de muerte.

A través de un comunicado, la USCP dio a conocer el arresto de Richard Griffin a quien se le responsabiliza de haber intimidado al congresista de originario de Perú.

De acuerdo con un portavoz de la oficina del político demócrata, quien en su momento llegó a desempeñarse como alcalde de Long Beach, California, la persona señalada intentó ingresar al edificio de oficinas del Senado Russell, esto después de que previamente había enviado un mensaje indicando que viajaría a Washington, D.C., para asesinarlo.

Sin embargo, la oportuna intervención de un miembro del Equipo de Respuesta Rápida de la Policía del Capitolio impidió que accediera al recinto.

Al respecto, Michael Sullivan, jefe de la policía del Capitolio, emitió un comunicado donde reitera su compromiso de reforzar la seguridad en el inmueble para reducir al máximo cualquier acto que pretenda atentar en contra de los representantes de la ciudadanía.

“No toleraremos ninguna amenaza contra los miembros del Congreso, sus familias o su personal”, enfatizó.

Robert Garcia, representante por California, ya había denunciado ser víctima de amenazas de muerte (Crédito: Damian Dovarganes / AP))

En el informe acerca de la detención de Richard Griffin se le describe como un individuo de 43 años originario de Pensilvania y que arrastra antecedentes de enviar correos electrónicos a oficinas del Congreso, así como a diversos funcionarios gubernamentales y agencias policiales, lo cual esta vez podría significarle una sanción más severa por parte de las autoridades.

A pesar de que la integridad del demócrata Robert Garcia se puso en riesgo, su oficina emitió otra misiva agradeciendo el trabajo de investigación y vigilancia que permitió detener a quien pretendía quitarle la vida.

“El congresista García se encuentra en California y está a salvo. Agradecemos a la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y al Sargento de Armas de la Cámara de Representantes su rápida actuación y la continua protección que brindan a todas las personas que trabajan y visitan el Capitolio”, señala el texto.

Cabe señalar que, desde el arribo de la presente administración federal, la Policía del Capitolio ha reforzado la seguridad en el recinto ante el incremento de amenazas dirigidas a políticos de ambos partidos.

Sigue leyendo:

• Hombre semidesnudo fue captado tratando de ingresar a la casa de una legisladora de Wisconsin

• Investigan misterioso envío de pizzas a domicilios de legisladores y líderes policiacos del Capitolio

• Exjefe de la Policía del Capitolio advierte que han aumentado las amenazas hacia los miembros del Congreso