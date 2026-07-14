E. Jean Carroll recibe $5 millones de Trump por abuso sexual y difamación

La escritora E. Jean Carroll recibió finalmente $5.62 millones, incluidos intereses, como indemnización por abuso sexual y difamación, tres años después de que un jurado federal determinara que el presidente Donald Trump era responsable de ambos hechos en un caso que marcó un precedente en Estados Unidos.

De acuerdo con información de CBS News y documentos judiciales, el dinero permanecía resguardado en una cuenta controlada por el tribunal mientras se resolvían los últimos recursos legales presentados por Trump. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar el caso el pasado 29 de junio, lo que permitió liberar los fondos.

La batalla legal que inició en 2019

La disputa comenzó en 2019, cuando E. Jean Carrollhizo pública la acusación de que Donald Trump la agredió sexualmente en un probador de la tienda Bergdorf Goodman, en Nueva York, durante la década de 1990. En mayo de 2023, un jurado concluyó por unanimidad que las pruebas respaldaban las denuncias de abuso sexual y difamación.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, celebró el desenlace del proceso.

“Hace tres años, un jurado unánime declaró al presidente Trump responsable de agresión sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Hoy nos complace informar que ha recibido la indemnización que le otorgó el jurado”, afirmó en un comunicado citado por el medio citado.

Tras confirmarse el pago, Carroll reaccionó en su cuenta de Substack con un breve mensaje: “¡Ganamos! Esta victoria es para todas las mujeres del mundo”.

Trump mantiene otra apelación pendiente

Aunque este litigio quedó resuelto con el pago de la indemnización, Donald Trump aún mantiene abierta la apelación de otro fallo emitido en enero de 2024, cuando otro jurado federal ordenó que pagara $83 millones adicionales por nuevas declaraciones difamatorias contra Carroll.

El mandatario ha negado en todo momento las acusaciones y sus abogados han adelantado que buscarán llevar ese segundo caso también ante la Corte Suprema.

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