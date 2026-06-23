Senado aprueba resolución para exigir a Trump el fin de guerra contra Irán

El Senado aprobó este martes una resolución sobre poderes de guerra que busca obligar a Donald Trump a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán, salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Congreso para el uso de la fuerza militar. La iniciativa fue aprobada por 50 votos a favor y 48 en contra, en una decisión que constituye el mayor revés político y simbólico para la estrategia de la Casa Blanca en el conflicto con Teherán.

La resolución había sido avalada previamente por la Cámara de Representantes y ahora se convierte en la primera medida de este tipo que logra reunir una mayoría simple en el Senado, después de varios intentos fallidos desde el inicio de la confrontación entre Estados Unidos e Irán.

El texto aprobado ordena al mandatario retirar a las fuerzas estadounidenses de cualquier acción militar contra Irán que no haya sido autorizada expresamente por el Congreso. La medida se fundamenta en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, creada para reforzar la facultad constitucional del Poder Legislativo de decidir sobre la participación del país en conflictos armados.

The Senate passes a war powers resolution to end Trump’s war in Iran.



47 Republicans voted no. pic.twitter.com/Qfgzu28g8Q — Headquarters (@HQNewsNow) June 23, 2026

La votación mostró divisiones dentro del Partido Republicano. Los senadores republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy y Rand Paul se sumaron a la mayoría de los demócratas para respaldar la resolución. En contraste, el demócrata John Fetterman votó en contra.

El resultado llegó después de meses de creciente malestar en el Capitolio por la conducción de la guerra y por la falta de información detallada sobre los acuerdos negociados entre Washington y Teherán. Legisladores de ambos partidos han cuestionado tanto el costo económico del conflicto como la ausencia de una autorización legislativa formal para las operaciones militares.

Aunque la resolución tiene un fuerte peso político, su alcance jurídico es limitado. Al tratarse de una resolución concurrente, no requiere la firma presidencial y podría enfrentar cuestionamientos legales sobre su carácter vinculante, un debate que eventualmente podría llegar a los tribunales federales.

A diferencia de los proyectos de ley, estas resoluciones no requieren la firma del presidente y, por lo tanto, carecen de fuerza de ley.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha desarrollado desde febrero de 2026 y ha generado intensos debates sobre el papel del Congreso en la autorización de acciones militares. Diversos analistas y legisladores sostienen que la aprobación de esta resolución refleja una creciente intención del Capitolio de recuperar atribuciones constitucionales en materia de guerra y política exterior.

La aprobación en el Senado también ocurre en medio de cuestionamientos al memorando de entendimiento de 14 puntos negociado por la administración Trump con Irán.

Con esta votación histórica, el Senado envió una señal de inconformidad con la conducción del conflicto y reforzó el debate sobre los límites del poder presidencial para involucrar al país en operaciones militares sin el respaldo explícito del Congreso.

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