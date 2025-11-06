Nawat Itsaragrisil asegura que no llamó “tonta” a Fátima Bosch y lanza un duro mensaje en su contra

Todo parece indicar que las controversias en Miss Universo 2025 no dan tregua, pues el director de la organización en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ha lanzado una nueva ola de declaraciones en las que acusa a Fátima Bosch de mentir sobre su acalorado intercambio de palabras durante la ceremonia de imposición de bandas de las candidatas.

Y es que tras ser sancionado por la organización global y obligado a disculparse públicamente, el empresario recurrió a sus redes sociales para difundir un mensajes el que pone en duda la credibilidad de lo dicho por la representante mexicana, asegurando que nunca la llamó “tonta”, pese a la transmisión en vivo en donde se registra el hecho.

“La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras no se llamaría libertad de expresión (voz)”, escribió Nawat Itsaragrisil a través de sus historias de Instagram, dejando entrever que la acusación por insultos sería falsa.

Sin embargo, la controversia no acabó allí, ya que el directivo compartió testimonios de internautas que respaldaron su postura ante Miss México: “Si quieres que los demás respeten tus derechos, primero debes respetar los suyos. No calumnies ni acuses a otros. Deja de fingir. Y escucha con atención lo que dijo el Sr. Nawat. Él no dijo ‘tonta’, dijo ‘daño’“, se lee en uno de los mensajes difundidos en redes sociales.

Esta actividad en plataformas digitales surge a solo unas horas de que Itsaragrisil se presentara ante la prensa, en medio del llanto, para aclarar la situación y solicitar una disculpa a las participantes y al público.

Dentro de su comunicado, subrayó que nunca llamó “dumb head” (tonta) a la delegada mexicana Fátima Bosch, acusando a medios latinoamericanos de traducir mal sus palabras para manchar su imagen. En su lugar, la expresión utilizada habría sido “damn it” (maldición), según sus palabras.

A pesar de esta disculpa pública, la organización internacional del concurso tomó cartas en el asunto restringiendo la participación del directivo tailandés y enviando un equipo a Tailandia para procurar el bienestar de las delegadas.

