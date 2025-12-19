Lili Estefan se olvida de infidelidad y ya convive con la nueva pareja de su ex

La presentadora cubana Lili Estefan, quien en 2017 se separó de Lorenzo Luaces, el padre de sus dos hijos, tras descubrirlo en una infidelidad, ya dejó atrás sus diferencias y así lo demostró con el gesto que tuvo recientemente con él.

Si bien ella no ha hablado al respecto, quien ya lo hizo fue Lina, su hija, quien detalló que sus papás se reencontraron en Tailandia durante su participación en Miss Universo.

Lina habló sobre ese tema en un encuentro que tuvo con Clarissa Molina en ‘Claríssima’, el podcast de la animadora dominicana, donde detalló que en ese encuentro no solo estuvieron ellos dos, sino también la nueva pareja de su padre.

“Los llamé un día y mi mamá dice: ‘Estoy aquí almorzando con tu papá y su novia’. Casi se me salen las lágrimas de felicidad”, compartió Lina, quien representó a Cuba en Miss Universo.

Lina detalló que ese encuentro no fue el único, sino que hubo uno más y del cual ella formó parte.

“Un día yo desayuné con mi mamá, con mi papá, su novia y yo. Nosotros cuatro. Es algo que yo nunca pensé que iba a pasar en mi vida”, se sinceró la bella joven de raíces caribeñas.

Además de hablar del par de encuentros que tuvieron sus padres, Lina también brindó algunos detalles de la nueva conquista de su padre, quien también es cubana.

“La novia de mi papá es cubana también y su familia es de Santiago, así que podíamos hablar de eso, compartir juntos y ella me ayudó con el español”, contó Lina sobre la nueva conquista de su padre.

Además de hablar de ese tema, Lina también se mostró emocionada con el actuar maduro de sus padres, quienes estuvieron casados por 25 años, pero hace 7 decidieron seguir sus caminos por separado.

