Lili Estefan revela que fue víctima de varias infidelidades y expone fuertes detalles de su proceso de divorcio

Lili confiesa haberse sentido humillada, reveló que su esposo le mintió al decirle que solo había habido una mujer; expuso que el paparazzi pedía $200 mil dólares para no liberar las imágenes y así dio más detalles de su separación

Las mujeres de la familia Estefan, Gloria, Lili y Emily, “no se guardaron nada” en su primer programa juntas, “Red Table Talk: The Estefans“, que se estrena a nivel mundial este miércoles en Facebook Watch, la plataforma de streaming de la red social de Mark Zuckeberg. Pero durante esta primera conversación fueron las confesiones de Lili Estefan las que han dejado a sus seguidores con la boca abierta, con mucha tristeza además de un mal sabor de boca.

Lili Estefan expuso que fue víctima de varias infidelidades por parte de su ex esposo y expuso también fuertes detalles de su proceso de divorcio y hasta su hija Lina confesó que ella había visto situaciones o detalles que llamaron su atención, salidas de su padre que no entendía y que no sabría justificar, pero explicó que no se atrevió a revelar nada para no generar un conflicto, que tal vez solo estaba en su imaginación.

También puedes leer: Dicen que Lili Estefan está embarazada o le falló la faja

La conductora de El Gordo y la Flaca contó que le ofrecían las fotografías comprometedoras de su esposo con otras mujeres por un monto de $200 mil dólares. Fue Lorenzo Luaces, su entonces esposo quien le expuso los hechos. Sin embargo, éste dijo que solo se había tratado de un hecho único, es decir una infidelidad no varias.

Decidieron que no se pagaría el monto que se les pedía y además llegaron al convenio de no decir nada. Sin embargo, al siguiente día Lili se enteró que el paparazzi ofreció este mismo material a su programa en Univision así como a otros medios. Su productora le dijo que ellos ya sabían de este problema desde hace diez días, y así Lili también se enteró de que no se trataba de una sola mujer. Lorenzo Luaces la engañó en más de una ocasión.

Según contó la excusa de su entonces esposo radicaba en no sentirse el centro de su vida, o como una de sus prioridades. La acusó de que hasta el perro era más importante para ella que él mismo. El 14 de septiembre de 2017 Lili dio la cara ante el público y ese día sintió la mayor humillación de su vida a nivel internacional.

La sobrina de Emilio y Gloria Estefan dijo: “Me sentí humillada, pensaba que tenía una familia perfecta”.

La separación de Lili y Lorenzo no solo rompió la relación entre ellos que ha pasado a ser pobre, sino que además fracturó la dinámica entre padre e hijos. Lina confiesa que su relación con su progenitor no es buena y que le gustaría tenerlo cerca en sus fechas importantes, llámense graduaciones y/o cumpleaños.

El escándalo de infidelidad que atravesó la pareja pudo haber sumido a Lorenzo Lauces en la necesidad de desaparecer del escarnio público, ya que Lili es una figura pública muy querida en la comunidad hispana. Lamentablemente esta traición se le salió de las manos en el peor de los momentos la víctima, en este caso Lili obtuvo siempre el mayor apoyo y él, el claro victimario, recibió todos los señalamientos, las críticas y hasta los insultos. Lili tiene claro y reza porque sus hijos conozcan al verdaderon Lorenzo Lauces, al hombre del que se enamoró, y no al hombre del que se divorció, duras palabras emitió la cubana en el “Red Table Talk: The Estefans”, pero no por eso dejan de ser su verdad.

Aquí la conversación.