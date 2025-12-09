Lili Estefan apoya a Melenie Carmona tras la controversia con su mamá Alicia Villarreal

Cada vez son más los famosos que deciden pronunciarse sobre la controversia que envuelve a Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona, y ahora fue turno de la comunicadora Lili Estefan de compartir su opinión en favor de la joven de 26 años. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una de las más recientes transmisiones del programa “El Gordo y la Flaca”, la conductora de origen cubano reveló haber simpatizado con el mensaje que la hija mayor de la cantante lanzó tras confirmar su distanciamiento.

Y es que de acuerdo con Estefan, el deber de los padres es poner el bienestar de los hijos por encima de cualquier cosa, mucho más cuando hay una separación de por medio.

“Cada vez que hay un divorcio los que pagan son los hijos. Alicia ha podido seguir adelante, inmediatamente tuvo su apoyo emocional, tiene una persona al lado que públicamente se dan besos, abrazos, se hacen tatuajes… O sea, hemos visto el show, algo que yo de verdad no esperaba que tuviera que ser tan público”, dijo ante las cámaras del show de espectáculos.

Incluso, aconsejó a la famosa mantener esa parte de su relación fuera de los reflectores: “No sé a quién ella se lo está restregando en la cara porque creo que debe de vivir el proceso de divorcio, o sea creo que debe dar”, señaló.

Lili Estefan recordó su propio proceso de divorcio y confesó que su prioridad siempre fue salvaguardar la integridad de sus hijos: “Cuando yo lo pasé mi preocupación era qué yo puedo hacer para que a mis hijos les duela menos esto, o sea porque ellos no tienen la culpabilidad de que no logró la familia para el resto de la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, los hijos se sienten mucho, se duelen”, recalcó.

Por esta razón, la estrella de Univision extendió su respaldo a Melenie Carmona: “En este caso estoy más de parte de la hija que de Alicia y yo sé que la gente te dice: ‘Uno no puede olvidarse de la vida de uno, uno tiene que seguir adelante, tú has sido más mamá que mujer’. Perfecto, no me importa porque mis hijos están saliendo adelante, yo creo que de una manera más sana”, sentenció.

Sin embargo, envió sus mejores deseos de reconciliación en la relación madre e hija: “Tiene que ser muy fuerte para Alicia también porque nadie quiere que un hijo se le enfrente y más públicamente. Ojalá que se arreglen“, señaló para concluir.

La polémica entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona se generó hace unos días, cuando la joven realizó una transmisión en vivo en la que expresó su descontento ante la rapidez con la que su madre entablo una nueva relación sentimental tras su divorcio con Cruz Martínez, así como la manera en la que la ha manejado en redes sociales.

“Le pedí a mi mamá ser más prudente, más que nada por mis hermanos. Puedes tener pareja y hacer lo que tú quieras. Mi mamá nos dijo que tenía pareja el lunes y el jueves subió un video besándose. Fue demasiado rápido para nosotros como hijos, no es que no queramos que tenga pareja… Tenían 20 días de divorciados”, expresó la influencer en ese entonces.

Seguir leyendo:

• Melenie Carmona explota contra Alicia Villarreal por su relación con Cibad Hernández: “Le pedí que fuera prudente”

• Alicia Villarreal responde a declaraciones de su hija Melenie

• Lili Estefan se lanza en contra de Miss Universo: “Se ha convertido en un concurso de quinta”

