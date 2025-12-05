Melenie Carmona explota contra Alicia Villarreal por su relación con Cibad Hernández: “Le pedí que fuera prudente”

La relación entre Alicia Villarreal y su nueva pareja, Cibad Hernández, desató un fuerte conflicto familiar que salió a la luz luego de que Melenie Carmona, hija de la cantante y de Arturo Carmona, expresara públicamente su inconformidad con el noviazgo.

El distanciamiento se hizo evidente tras el reciente divorcio de Villarreal con Cruz Martínez, relación que además mantiene un pleito legal.

Melenie critica el nuevo romance Alicia Villarreal

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Melenie habló sin filtros sobre la nueva relación de su madre. La joven confirmó que dejó de seguir a Alicia Villarreal en redes porque “ella se lo pidió”, y explicó que actualmente están distanciadas debido a lo que consideró falta de “prudencia” por parte de la intérprete de Te aprovechas.



La hija del exfutbolista y la cantante dejó claro su desacuerdo.



“Una cosa es apoyarla en todo lo sucedido con Cruz Martínez, escucharla y demás, y otra muy diferente es lo de su novio”, dijo Melenei Carmona.

Melenie, nacida en 1999 durante el matrimonio de Villarreal y Carmona, aseguró que no está dispuesta a “solapar” la nueva relación, al considerar que ocurrió demasiado pronto tras el divorcio.

“Le pedí prudencia y no la tuvo”, reclama Melenei

La hija de Alicia Villarreal reveló que el alejamiento de su familia materna se debe a que pidió discreción en la nueva relación, especialmente por la exhibición pública que se ha hecho del romance.



“No quiero ir a casa y desayunar como si nada con esa persona… le pedí prudencia y no lo ha sido. Me refería al numerito del tatuaje, al video; sabía que iba a pasar esto”, reclamó la joven.

@mcsr70 #melaniecarmona #aliciavillarreal Melanie Carmona habla de la relación de su Mamá Alicia Villarreal con Cibad y del porque se alejó de ella. ♬ sonido original – Msr

Asimismo, expresó que se encuentra emocionalmente afectada por el conflicto legal entre su madre y Cruz Martínez, a quien considera parte importante de su vida desde la infancia.



“No solo sufren los implicados, también los hijos. Él prácticamente me vio crecer”, dijo Melenie.

Arturo Carmona respalda a su hija en medio de la polémica

Tras la difusión del video, Arturo Carmona publicó un mensaje en Instagram en apoyo absoluto a su hija, pidiéndole mantener la paz ante la controversia.



“Callaste mucho, mi amor, y la gente no tiene idea de nada… contigo siempre, te amo mucho”, enfatizó Carmona.



El actor pidió que nadie juzgue a Melenie sin conocer realmente lo que ha vivido.

Pati Chapoy arremete contra Melenie: “Estás viva por tu mamá”

Las declaraciones de la joven también generaron reacción en Ventaneando. Pati Chapoy criticó severamente a Melenie por la forma en la que se refirió a Alicia Villarreal.

“Estás viva por tu mamá… te mantiene, te da de comer, techo y sustento. Es lastimoso”, comentó la conductora, calificando sus palabras como “desafortunadas”.

