Cruz Martínez es vinculado a proceso por el delito de violencia familiar contra Alicia Villarreal

Un nuevo veredicto ha cambiado el rumbo en el proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Y es que el músico y productor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de la cantante, con quien mantuvo una relación por más de dos décadas.

En un comunicado emitido por medio de redes sociales, el vocalista de los Kumbia Kings reveló que dos de los tres cargos de los que fue señalado por Villarreal ante la Fiscalía de Nuevo León (robo y tentativa de feminicidio) fueron desestimados.

No obstante, el intérprete de “Te quiero a ti” y “Dime quién” se enfrentará una investigación por el cargo de violencia familiar luego de que se presentaran las pruebas suficientes para vincularlo a proceso, así lo determinó la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha. Bajo esta misma tesitura, la servidora pública declaró un plazo de investigación complementaria de dos meses para preparar el caso.

Cabe recalcar que en la resolución también se incluyeron medidas cautelares para proteger a la víctima, incluyendo: la prohibición para Martínez de acercarse a Alicia Villarreal, así como la restricción de su presencia en lugares que ella frecuente. También, el empresario musical deberá presentarse quincenalmente ante las autoridades correspondientes.

Cruz Martínez reaparece ante los medios tras ser vinculado a proceso

A tan solo unas horas del anuncio de vinculación a proceso, el músico mantuvo un encuentro con los medios de comunicación en el que brindó detalles de su situación, y de paso, lanzó un mensaje contundente y directo a su ex pareja Alicia Villarreal.

En principio, el artista se dijo agradecido con el apoyo que el público le ha brindado a lo largo de este proceso: “Yo estoy agradecido; en todos los eventos recibo muchísimos abrazos de gente que no conozco”, destacó.

Con respecto a su estatus legal, Martínez indicó está conforme con el rumbo que el caso ha seguido y, a diferencia de la narrativa que se ha manejado, no pretende entrar en confrontaciones públicas con la cantante Alicia Villarreal. Por el contrario, se encargó de dedicarle unas palabras que no tardaron en viralizarse en la red.

“A Alicia no hay nadie que la conozca mejor que yo. Estuve con ella un cuarto de siglo, es un montón. No me interesa entrar a ningún circo (…) Que sea feliz, uno cree que estando con alguien 25 años, debimos tener un momento de felicidad“, reiteró.

Seguir leyendo:

• Cruz Martínez reacciona a supuesta infidelidad de Alicia Villarreal con Cibad Hernández

• Alicia Villarreal advierte que procederá legalmente contra quienes la difamen

• Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández

