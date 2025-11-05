Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández

A meses de haber protagonizado una polémica separación con Cruz Martínez, la cantante Alicia Villarreal ha decidido dar vuelta a la página y enfocarse en otros aspectos de su vida, incluyendo nuevas sorpresas en el ámbito musical y en su relación con el influencer mexicano Cibad Hernández.

Tan es así que la intérprete de “Te quedó grande la yegua” reveló que no descarta la posibilidad de llegar al altar junto a él. Pero, ¿se trata este de un plan a corto plazo? La famosa respondió contundente a este cuestionamiento en una entrevista reciente.

“Él es un super tipazo. Me encanta, es un ser humano extraordinario. No estoy pensando en eso ahora, pero… Disfrutándolo nada más“, declaró la exponente de regional mexicano al programa de espectáculos “Ventaneando”.

Asimismo, aclaró que si bien sus hijos ya conviven con el influencer Cibad Hernández, por el momento no tienen planes de vivir juntos o cambiar la dinámica familiar que mantienen actualmente: “Andamos de manita sudada”, añadió.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández oficializaron su relación el pasado mes de agosto, tan solo veinte días después de que se oficializara su divorcio con el músico Cruz Martínez ante las autoridades de Estados Unidos. Dicho anuncio se vio protagonizado por una fotografía en redes sociales en la que se observa su brazo y el de su pareja, mientras muestran un tatuaje en conjunto, conformado por letras, números y un corazón.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo“, declaró Alicia Villarreal en su comunicado.

Y a pesar de las críticas que recibió, su círculo más cercano se ha encargado de brindarle su apoyo detrás y adelante de las cámaras: “Lo importante es que ella está feliz“, dijo Melenie Carmona en presencia de los medios de comunicación. “La veo muy bien, la veo trabajando, la veo contenta, enfocada en sus cosas y tenemos comunicación buena“.



Seguir leyendo:

• Alicia Villarreal advierte que procederá legalmente contra quienes la difamen

• Melenie, hija de Alicia Villarreal, reacciona a noviazgo de su mamá con hombre 12 años menor

• Melenie Carmona habla del nuevo romance de su mamá, Alicia Villarreal