Melenie, hija de Alicia Villarreal, reacciona a noviazgo de su mamá con hombre 12 años menor

Melenie Carmona, quien es hija de Arturo Carmona y de Alicia Villarreal, se sinceró en una reciente entrevista sobre la nueva relación de su mamá, quien tras su separación de Cruz Martínez comenzó a salir con el influencer Cibad Hernández, quien es 12 años menor que ella.

En la conversación, que tuvo con diversos medios de comunicación, la joven le brindó todo su apoyo a su mamá en esta etapa de su vida, pese a que hace tan solo unos días dijo que no lo conocía.

“Lo importante es que ella está feliz”, dijo Melenie en presencia de su papá, quien estuvo a su lado durante cada respuesta que dio ante los medios.

Además de destacar que apoya el nuevo noviazgo de su mamá, Melenie dejó en claro que la exintegrante de Grupo Límite está bien y de buenas con todo lo que está viviendo en el plano personal, pero también en el profesional.

“La veo muy bien, la veo trabajando, la veo contenta, enfocada en sus cosas y tenemos comunicación buena”, dejó en claro Melenie.

La joven aprovechó la entrevista para dejar más que claros los motivos por los que la han visto un poco distanciada de su mamá y compartió las poderosas razones.

“Mucha gente tiene ahí como la duda. Ahorita ya estoy independizada de ella, entonces también como que siento que me ven muy pegada con ella, pero ahorita, como ya no estoy viviendo en mi casa, pues se crea como mucho morbo”, respondió tajante Melenie, que echó por la borda todos los rumores que las persiguen.