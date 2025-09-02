Arturo Carmona opina sobre el nuevo romance de Alicia Villarreal

En medio de la ola de opiniones divididas que generó la nueva relación de Alicia Villarreal y el influencer Cibad Hernández, el ex esposo y padre de su hija Melanie, Arturo Carmona, decidió romper el silencio y compartir su postura ante esta noticia. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, el ex participante de “La Casa de los Famosos” de Telemundo no pudo evitar recibir cuestionamientos con respecto a la situación sentimental de la cantante, razón por la que decidió compartir su opinión sin miedo al qué dirán.

“Lo que siempre le he deseado desde siempre. Que sea una mujer feliz (…) Si ella decidió esto en este momento, obviamente es por algo y se le desea lo mejor siempre“, declaró contundente ante los micrófonos del matutino.

Sobre la diferencia de edad de 11 años que existe entre Alicia Villarreal y su pareja, Cibad Hernández, Arturo Carmona reiteró que para él lo único importante es el bienestar de la intérprete, pues este se traduce en el de su hija juntos.

“Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien“, dijo el famoso. “Yo creo que uno siempre debe buscar la felicidad y si ella la encontró, pues tiene todo el derecho de hacerlo”.

Las breves, pero contundentes declaraciones del ex futbolista surgen a solo unos días de que la artista confirmara una relación amorosa con el conferencista motivacional por medio de un mensaje en redes sociales.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo“, escribió Villarreal en sus historias de Instagram, acompañado de una romántica fotografía.

En ella se observa su brazo y el de su pareja, mientras muestran un tatuaje en conjunto, conformado por letras, números y un corazón.

Además, dejo claro que aunque su acercamiento con el influencer es reciente, hoy en día se encuentra más feliz que nunca en el ámbito amoroso: “Ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo. Amo demasiado”, explicó.

Seguir leyendo:

• Arturo Carmona cuenta cómo hace frente a las críticas en su contra

• Arturo Carmona aclara por qué rechazó acudir a la marcha LGBTQ+

• Arturo Carmona insinúa haber sufrido violencia a manos de Alicia Villarreal