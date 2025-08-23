Arturo Carmona cuenta cómo hace frente a las críticas en su contra

El actor Arturo Carmona no está dispuesto a dejar que los señalamientos en su contra sigan dictando la percepción pública. Por esta razón, rompió el silencio con respecto a las críticas que ha recibido a lo largo de los años, desmintiendo aquellos discursos que lo pintan de “mantenido” y “maltratador”.

En una charla con la revista TvyNovelas, el histrión no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a los dimes y diretes que lo han rodeado a los inicios de su carrera, específicamente los que afirman que su matrimonio con Alicia Villarreal tuvo un interés económico de por medio.

Sin embargo, Arturo Carmona desestimó este rumor al revelar que su flechazo con la cantante tuvo lugar años antes de su fama: “Yo conocí a la madre de mi hija antes de que fuera famosa. Inclusive yo la conocí cantando en un escenario de 60 cm de alto en un municipio que se llama Villaldama, Nuevo León. Yo estaba llegando de Europa, de jugar allá”, señaló ante los micrófonos del medio.

A pesar de ello, el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ tiene claro que el éxito de su ex esposa alcanzó las ligas mayores: “Claro de que me rebasó económicamente en algún momento, por supuesto que sí, pero eso no me hace un mantenido”, añadió.

Si bien los señalamientos en su contra se mantienen a la orden del día, él permanece enfocado en sí mismo y su círculo más cercano.

“Mi familia sabe quién soy yo, la gente que me ama también me conoce, yo trabajo desde los ocho años, mi papá tenía farmacias, trabajo desde entonces, me enseñó a ganarme mi dinero, sé surtir hasta recetas y hacer pedidos, pero hay gente que nunca la vas a hacer entender“, explicó el exfutbolista.

Sobre su supuesta actitud violenta, Arturo Carmona dijo: “Todo injusto, yo nunca he lastimado a nadie (…) Yo de verdad no deseo que a alguien le pase lo mismo, entonces procuro no opinar de lo que no sé. No sabemos las batallas de cada quien, las luchas existenciales y mentales, pero lo que si no hay que permitir es que te falten al respeto, obviously”, finalizó.

