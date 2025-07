Arturo Carmona aclara por qué rechazó acudir a la marcha LGBTQ+

El actor Arturo Carmona se encuentra una vez más en el ojo del huracán tras haber rechazado una invitación para asistir a la marcha del orgullo LGBTQ+ en Guadalajara, lo que desató una ola de críticas en su contra en redes sociales, llegando a tacharlo de “homofóbico”.

Sin embargo, el famoso ha decidido salir a desmentir dichas aseveraciones y revelar la verdadera razón detrás de su ausencia en el importante desfile en el Mes del Orgullo.

En entrevista con el programa “Venga la Alegría” indicó que le habría gustado formar parte del evento; no obstante, sus compromisos laborales le impidieron hacerlo: “Sí me invitaron, pero no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque tenía trabajo, precisamente”, sentenció.

Contrario a lo que se ha dicho sobre su persona, Arturo Carmona aseguró que respeta a la comunidad LGBTIQ+: “Yo respeto todo. Tal vez sí mi filosofía es totalmente otra, pero yo creo que todo está en el respeto. Al final, no me han faltado al respeto y yo no les he faltado al respeto tampoco. Cada quien, ¿no? Es respetable las preferencias de cada persona“, añadió.

Incluso, Arturo Carmona confesó que ha llegado a ser el blanco de piropos o interés de personas de su mismo sexo: “Me pone nervioso el halago de un hombre hacia mí o de alguien que tiene una preferencia diferente a la mía, pero no me incomoda, no es una falta de respeto para mí“, compartió al matutino.

Para finalizar, el galán de telenovelas compartió cómo ha reaccionado a dichas propuestas: “En muchas ocasiones me hice tonto, en otras sí me di cuenta, pero cuando las personas ven que tú no eres alguien que puede ceder a eso, tampoco van más allá. Dejé muy clara mi preferencia”, informó.

