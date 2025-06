Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona presume su transformación tras hacerse la lipo

Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, dio la nota hace unas horas por una foto que se tomó al interior de un elevador, pues gracias a ella pudimos contemplar a detalle los cambios que le realizó a su silueta hace unos meses y que ella misma compartió con sus seguidores.

En la postal, que se tomó frente al espejo, la joven cantante se retrató luciendo un top deportivo dejando su vientre al descubierto.

“Tarde, pero se entrenó”, escribió Melenie orgullosa de su disciplina en una fotografía que acompañó de la canción ‘DELTAS’ de Tito Double P.

Melenie Villarreal luce hermosa tras hacerse la liposucción (Melenie Villarreal/Instagram) Crédito: Melenie Villarreal/Instagam | Cortesía

Gracias a su selfie pudimos atestiguar el gran trabajo que le hicieron sus médicos el pasado mes de enero cuando ingresó al quirófano en la ciudad de Culiacán, en el estado norteño de Sinaloa.

Aunque Melenie se hizo la liposucción a principios de año, no fue, sino hasta abril que compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, en donde se sinceró sobre el cambio de imagen al que se sometió.

“Me operé el 7 de enero, me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude. Luego llegué a Monterrey y debido a ciertas situaciones no pude subir el video”, contó Melenie sobre su cambio de imagen y el cual mostró justo ahora.

Tras sincerarse con sus fans sobre el procedimiento que se hizo, Melenie les compartió que la recuperación es tardada, por lo que deben estar conscientes de que los resultados no serán inmediatos.

