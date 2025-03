Arturo Carmona reacciona a los comentarios que Alicia Villarreal le lanzó 

Todo parece indicar que la separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez ha generado una brecha entre la cantante y Arturo Carmona, quien recientemente fue el blanco de sus críticas por haber opinado sobre la polémica. Pero, ¿cómo reaccionó el ex futbolista? Aquí te lo contamos.

Los roces entre la ex pareja se suscitaron luego de que la intérprete de “Te aprovechas” expresara su descontento ante la decisión de Carmona de hablar sobre la batalla legal que libra con su aún esposo por presunto maltrato físico.

“No es el tema ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia. No le corresponde“, expuso Alicia Villarreal en una entrevista concedida a Pati Chapoy para el programa ‘Ventaneando’.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que este señalamiento llegara a oídos del propio histrión, quien además de defenderse, se dijo molesto por la actitud de la famosa.

“Yo lo que menos he hecho es dar declaraciones. Yo la verdad he evitado a la prensa, primero que nada porque mi opinión sale sobrando y es algo de dos. Como bien dice ella, no me corresponde hablar“, expresó el galán de telenovelas.

Sin embargo, Arturo Carmona dejó claro que si la situación involucra a su hija Melanie no dudará ni un segundo en salir en su defensa: “Ahí sí voy a saltar. Ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pase a ella o le pase a él, porque ese es un asunto de pareja”, sentenció.

Para finalizar su encuentro con la prensa, el ex participante de “La Casa de los Famosos” lamentó la situación que ha afectado a la joven y Alicia Villarreal: “Yo no tengo nada que ver en ese tema y no he dado ninguna declaración de nada referente a ellos, pero sí estoy un poco molesto porque se han metido con mi hija”, indicó.

