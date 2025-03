Arturo Carmona niega ser la causa en el divorcio de Alicia Villarreal

En medio de la ola de especulaciones que ha generado el divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, el ex esposo de la cantante, Arturo Carmona ha decidido salir a desestimar los rumores que lo señalaban como el tercero en discordia. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro con la prensa retomado por “Hoy”, el actor que ha participado en historias como “Mar de Amor” y “Cuidado con el Ángel” decidió pronunciarse brevemente sobre los dimes y diretes que han involucrado su nombre en el polémico divorcio de la madre de su hija Melanie.

“No, no tiene nada que ver. Hay muchos rumores y especulaciones, pero no es nada de eso“, dijo de forma contundente al ser cuestionado sobre una posible reconciliación con Alicia Villarreal.

Además de evitar pronunciarse sobre el proceso legal al que se enfrentan Villarreal y Martínez por presunta violencia física, Arturo Carmona aprovechó el espacio para desmentir que su relación laboral con el músico haya quedado en malos términos.

“No, no es así. Recuerden que tenemos una empresa y todo está en orden con esa parte“, indicó haciendo referencia al proyecto empresarial en el que se embarcó junto a Cruz Martínez hace algunos meses.

Para finalizar su intervención, el ex participante de “La Casa de los Famosos” afirmó que espera la resolución de esta problemática de la forma más civilizada e inmediata posible, todo esto por el bienestar de su única hija, Melanie Carmona.

