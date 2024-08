Arturo Carmona envía un mensaje a Alicia Villarreal tras polémica de infidelidad

El nombre de la cantante mexicana Alicia Villarreal ha encabezado los titulares luego de registrarse su reacción en vivo a los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de su esposo Cruz Martínez. Aunque la famosa ya aseguró que resolverá cualquier duda al respecto de manera privada, las reacciones a la polémica no han tardado en registrarse, ganando relevancia aquellas que provienen de personas de su círculo cercano, incluyendo a su ex esposo Arturo Carmona.

En un encuentro reciente con la prensa, el ex participante de “La Casa de los Famosos” no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a la ola de rumores que azota a la madre de su hija. Al respecto, indicó que carece de conocimiento de lo que acontece en el matrimonio de la cantante.

“Uy, pues no estoy enterado de ese asunto. No puedo opinar sobre algo que no he visto, y es un asunto de pareja que ellos tienen que resolver. No sé en qué estén”, contó.

Bajo esta misma tesitura, Arturo Carmona argumentó que el respeto y cariño que mantiene por la intérprete de “Insensible a ti” le impide hacerse parte de la situación: “Lo que te puedo decir, y reitero, es que tienen mi apoyo como familia, porque lo somos, y deseo que estén lo mejor posible. Sea cual sea la decisión que tomen en un futuro, no sé qué esté pasando realmente, porque, como te digo, es algo de dos. Deseo que la familia, los hijos y mi hija sean los menos afectados en cualquier decisión que tomen“, expresó.

En la entrevista retomada por el programa “Ventaneando”, el galán de historias como “Fugitivas” y “Mar de amor” indicó que sin importar el paso del tiempo, su aprecio por la madre de su hija Melanie se mantiene intacto.

“Siempre nos hemos llevado bien, desde siempre. Como lo he dicho, somos familia. Siempre me va a importar que la madre de mi hija esté bien, que esté en un entorno positivo, un entorno sano, porque mi hija lo va a estar”, dijo para finalizar.

La polémica que envuelve a la intérprete Alicia Villarreal comenzó tras darse a conocer unas fotografías en las que el productor musical habría sido captado con una misteriosa mujer en un centro nocturno, esto mientras la famosa se encontraba de gira publicitaria en la Ciudad de México.

A pesar del revuelo que causó su reacción y la delicadeza del asunto, la famosa optó por no dar más declaraciones al respecto. Y, en su lugar, resolver sus problemas en casa: “Me voy a dar mi tiempo. Me voy a sentar a platicar, y es una relación adulta. Somos adultos. Hemos visto muchas cosas. Algunas han sido ciertas. Otras no han sido ciertas, pero no me sorprende“, declaró en entrevista con ‘De Primera Mano”.