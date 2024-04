Arturo Carmona habla como nunca antes sobre su ruptura con Alicia Villarreal

Una de las separaciones más sonadas dentro del mundo del espectáculo a principios de la década de los 2000, fue aquella protagonizada por el actor Arturo Carmona y la cantante Alicia Villarreal, quienes vivieron en matrimonio durante poco más de tres años.

A pesar de los dimes y diretes que han circulado en torno a su separación desde que se dio a conocer esta noticia, el ex futbolista finalmente decidió salir a contar su versión de los hechos, esto a través del podcast de Latin Lover.

Durante la charla, Arturo Carmona destapó los motivos por los que la pareja decidió poner fin a su historia de amor, elección que causó estragos en él a nivel emocional: “Parte de esta ruptura fue, precisamente, el hecho de no saber manejar su fama, porque en ese momento ella era la famosa. Era un fenómeno. Ella no sabía manejar lo que de sopetón le llegó”, contó. “Yo sentía que el mundo se me acababa“.

Asimismo, el ex participante de “La Casa de los Famosos 3” indicó que esa etapa de su vida fue agridulce, pues si bien por un lado se encontraba feliz por el éxito de Alicia Villarreal, también le costó trabajo despedirse de su faceta como futbolista.

“A mí me daba mucho gusto porque al final fue algo que ella estaba trabajando durante muchos años. Ella, prácticamente junto con Selina, rompieron los paradigmas de una carrera que era para hombres. Yo estaba dejando la carrera como futbolista.

“Me dolía tanto dejar la carrera como futbolista porque me estaba yendo, no por otra cosa que por amor“, dijo para finalizar el histrión que participó en melodramas como “Te doy la vida” y “S.O.S. Me estoy enamorando”.

Seguir leyendo:

• A más de 15 años de su ruptura, Arturo Carmona reveló la razón por la que se separó de Jacky Bracamontes

• Arturo Carmona no se guardó nada y esto dijo sobre el romance de ‘Pepison’

• Arturo Carmona revela qué le dijo su hija Melanie sobre Dania, al salir de “La Casa de los Famosos”