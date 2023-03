Arturo Carmona revela qué le dijo su hija Melanie sobre Dania, al salir de “La Casa de los Famosos”

Antes de salir expulsado de “La Casa de los Famosos”, Arturo Carmona le confesó a Dania Méndez sus sentimientos, pero ella le dijo que no estaba lista para una relación, rompiéndole el corazón al ex de Alicia Villareal.

Fue en el programa “La Mesa Caliente”, donde el exfutbolista confesó qué opina su hija Melenie Carmona, respecto a su fugaz enamoramiento de la modelo.

“Yo creo que todas las hijas, de todos los padres, quieren ver a su papá feliz cuando hay una separación de los mismos padres”, aseguró.

“Sí, obviamente que mi hija sufrió junto conmigo y era mi mayor preocupación cómo me estaba yo viendo afuera para mi hija y mi familia. Tú sabes que yo siempre he querido ser un ejemplo para ella. Y tenía una gran preocupación de cosas que tal vez no sabía manejar dentro de la casa y que jamás había vivido”, agregó el también actor.

Arturo Carmona habló con Melanie al salir del reality show

En el mismo programa, Arturo Carmona confesó que lo primero que hizo cuando salió de “La Casa de los Famosos” fue hablarle [a Melenie] y decirle, “Mi amor estoy bien”.

“Porque sabía que no iba estar bien, y obviamente me dio su punto de vista como hija, como mujer, como una adolescente que vive una época actual, de la cual yo desconozco en muchos sentidos, obviamente no le agradaron muchas cosas, pero con mucho respeto me lo dijo”, finalizó el famoso.

