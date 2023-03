Aylín Mujica confiesa que Arturo Carmona sí le rompió el corazón: “Me seducía y me la creí”

Aylín Mújica ya salió de “La Casa de los Famosos 3”, pero eso no le impidió hablar sobre su situación con Arturo Carmona, con quien la actriz al parecer se había ilusionado en demasía.

Sin embargo, el exfutbolista terminó cautivado por Dania Méndez, la exintegrante de “Acapulco Shore”, con quien recientemente ha protagonizado encuentros románticos.

Antes de ello, Aylín Mujica reconoció a “La Jefa” sus verdaderos sentimientos por Arturo Carmona, pues confundió un coqueteo con algo más serio.

Fue en una entrevista con el canal de YouTube, “Yo soy Enrique”, donde reconoció la gran atracción que sentía por Arturo Carmona y consideró que éste le envió señales confusas para seducirla.

“Sí claro, en la primera semana él me mando una señal, digo, yo fui la responsable porque recibí mal las señales, pero de alguna manera él me seducía, me la creí y me rompió el corazón”, se sincero la famosa.

Aylín Mujica considera que Arturo Carmona coquetea con varias

La entrevistadora nombró “Picaflor” a Arturo Carmona y Aylín Mujica la apoyó, e incluso, lamenta el comportamiento de Arturo Carmona con Dania Méndez.

“Así es Ginna, yo pensé que era percepción mía, pero veo que no, así se vio. Yo nunca voy a renunciar al amor, no importa las veces que me lo rompan, se lo dije a “La Jefa”, pero la responsable soy yo, pero cuando salgo veo que no, que él tiró semillas entre varias a ver cuál caía”, dijo la actriz.

“Ahora mira lo que está haciendo, es el peor personaje de su vida, está quedando supermal, lo tratan mal y ahí sigue, qué pena verlo así. Está de tapete con características de celópata muy preocupante”, añadió.

