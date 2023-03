Así es la casa en la que vive Aylín Mujica tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos 3’

La actriz cubana Aylín Mujica, de 48 años y quien se convirtió en la octava eliminada de ‘La Casa de los Famosos 3’ ya se encuentra de vuelta en Estados Unidos tras participar por más de 50 días en el reality show que se transmite en el país, pero que se graba desde Ciudad de México.

Su hogar, el cual es sumamente acogedor y lo comparte con el hermoso Bruno, cuenta con habitaciones amplias y con una muy buena distribución.

Cocina

Su cocina es semiabierta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de tono blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, con unas lámparas colgantes y con una barra que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor, ubicado entre la sala y la cocina, está conformado por una mesa rectangular de madera y por seis sillas de tono beige, así como por una lámpara de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Sala

Su sala, desde la que se puede acceder a la zona de jardín, cuenta con un sofá modular de tono gris, con cojines blancos con la leyenda ‘Hello Sunshine’, con una mesa de centro en forma de óvalo, un espejo de cuerpo completo y con plantas. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Recámara principal

La recámara principal, que es donde duerme la celebridad, está dotada de una cama grande con cabecera y ropa de cama de tonos claros, con dos mesas laterales con sus respectivas lámparas y con un espejo de cuerpo completo. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Baño

Su baño, el cual fue recientemente remodelado, está compuesto por un tocador doble con un enorme espejo, con un wc, con un walk-in shower con cancel transparente, con una bañera y con un speaker, el cual le permite escuchar música mientras se ducha o se da un baño de espuma. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Jardín

La zona de jardín cuenta con terraza, con césped artificial, con muebles de exterior, con una zona de barbacoa, con amplios espacios para hacer ejercicio, entre otras amenidades. View this post on Instagram A post shared by Javier Perez 🇨🇺 (@javier_tamoactivo)

