Aseguran que Shakira venderá su lujosa mansión de Miami y se mudará a vivir con sus hijos a una isla

La cantante colombiana Shakira, de 46 años y quien en días recientes se dio una escapada a Nueva York con sus dos hijos, habría cambiado de planes para comenzar su nueva vida tras la separación de Gerard Piqué.

Aunque siempre había tenido en mente mudarse a la ciudad de Miami Beach, donde posee una impresionante mansión que adquirió en 2001, ahora todo habría dado un giro inesperado.

La información anterior fue dada a conocer por el periodista español Alex Rodríguez, quien tuvo oportunidad de visitar recientemente la propiedad de Miami y atestiguar, en primera persona, que no está para nada lista para una inminente mudanza en las próximas semanas, tal y como tanto se ha insinuado.

“Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento… Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie… Tan solo trabajan los jardineros”, detalló el excolaborador de “El programa de Ana Rosa”.

Aunque ya no se mudaría a la casa de Miami Beach, la intérprete de “Monotonía” sí tendría contemplado vivir en la Florida, solo que en otro lugar, en una isla privada en la que pueda gozar de una privacidad envidiable y que tanta falta le hace a los pequeños Milan y Sasha.

“Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio”, comentó Álex Rodríguez.

Aunque no mencionó el nombre de la comunidad privada a la que se trasladaría, no sería de extrañar que fuera en Indian Creek, un lugar que cuenta con fuertes dispositivos de seguridad y que es hogar de algunas de las personas más ricas de la zona. Ahí han vivido Julio Iglesias, Don Francisco y actualmente lo hace Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump.

Esta era la mansión a la que se dijo Shakira se mudaría, pero todo habría cambiado ya.

