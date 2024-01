A más de 15 años de su ruptura, Arturo Carmona reveló la razón por la que se separó de Jacky Bracamontes

Luego de su paso por el reality “La Casa de los Famosos” y su romance con Dania Méndez, el actor Arturo Carmona se ha vuelto el blanco de especulaciones sobre su vida amorosa.

Y es que tras su divorcio con Alicia Villarreal, el ex futbolista entabló una relación con la reina de belleza Jacky Bracamontes, con quien de acuerdo a sus declaraciones, estuvo a punto de llegar al altar.

A pesar de que por más de una década ambos decidieron mantener como un secreto el motivo de su separación, Carmona finalmente rompió el silencio al respecto.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el mexicano indicó que no llegó al altar con Bracamontes debido su hija Melenie. Incluso llegó a argumentar que su familia la aconsejó a no continuar con su relación por ser un hombre divorciado: “Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole ‘no, no, no’”, detalló.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue una conversación en la que Jacky Bracamontes expresó su descontento al no ser su prioridad: “Yo quiero ser la uno en tu vida”, exigió ella según el relato de Arturo Carmona. “Es que soy la dos”, dijo con respecto a Melenie, hija del famoso y que en aquel entonces tenía seis años.

Asimismo, indicó que la conductora se sentía insegura porque el mexicano tendría una relación con su ex, Alicia Villarreal, la madre de su hija. Esto debido al vínculo que los unía.

Es así como Jacky Bracamontes y Arturo Carmona tomaron caminos separados. La tapatía encontró el amor con el piloto de la Fórmula 1, Martín Fuentes, con quien tiene cinco hijas.

Por su parte, el ex participante de “La Casa de los Famosos” se ha visto vinculado con diversas famosas, como lo fue Aracely Arámbula y la propia Dania Méndez.

• Arturo Carmona revela qué le dijo su hija Melanie sobre Dania, al salir de "La Casa de los Famosos"

