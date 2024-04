Arturo Carmona revela si existe una posibilidad de que reviva el amor entre él y Aracely Arámbula 

A más de una década de haber puesto fin a su romance, Arturo Carmona y Aracely Arámbula se reencuentran en un nuevo proyecto en teatro que los hará revivir su historia de amor. Y es que la ex pareja será la encargada de protagonizar la reconocida puesta en escena “Perfume de Gardenia”.

En una entrevista concedida al programa “Hoy”, el ex de Alicia Villarreal dio a conocer la noticia sobre con ‘La Chule’ y de paso compartió varios detalles sobre el arranque de los ensayos para dicha obra.

“Ya es un hecho que Aracely Arámbula estará, nada más estamos esperando. Ya tenemos prácticamente nuestro itinerario de ensayos, pero a veces es impredecible el estreno, ya vamos a ensayar muy pronto, yo creo en unos dos meses”, compartió ante las cámaras del matutino.

Arturo Carmona recalcó que Aracely Arámbula es pieza fundamental en esta historia, pues ha logrado hacer “suyo” este papel: “Aracely es ‘Gardenia’, es un personaje que Aracely hizo propio y a pesar de que estuvieron otras ‘Gardenias’ después de Aracely, sin menospreciar a nadie, creo que Aracely fue la adecuada para ese personaje porque lo hizo propio”.

Además, el histrión que ha participado en melodramas como “Te doy la vida” y “Los ricos también lloran” negó que su pasado amoroso vaya a influir en su desempeño como actores en esta producción.

“No, no lo hemos platicado porque somos compañeros y somos la base de esta obra y no, no hay absolutamente nada malo. Somos profesionales ante todo”, recalcó el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.

A pesar del revuelo que ha causado la noticia de su regreso a la puesta en escena “Perfume de Gardenia”, Aracely Arámbula no se ha pronunciado al respecto y ha decidido mantener bajo perfil.

