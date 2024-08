Arturo Carmona confirma nuevo romance 

Luego de una larga temporada de soltería, el actor mexicano Arturo Carmona ha dado a conocer que decidió darle una nueva oportunidad al amor. ¿Quién es la mujer que se adueñó de su corazón? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

El ex participante de “La Casa de los Famosos” compartió la noticia durante un encuentro con la prensa: “Hay cosas que no pueden negar; hay cosas que no se pueden ocultar”, expresó tras recibir preguntas con respecto a su situación sentimental, específicamente si su corazón ya tiene dueña.

Asimismo, el famoso aseguró que si bien se siente lo suficientemente contento para hablar sobre el tema, prefiere que la identidad de su enamorada se mantenga fuera de los reflectores.

Arturo Carmona envía un mensaje a Alicia Villarreal tras polémica de infidelidad

A pesar de ello, los primeros informes destacan que se trataría de una de las bailarinas que participan en la puesta en escena “Perfume de Gardenia”, proyecto en el que el ex futbolista se reencontró con su ex pareja Aracely Arámbula.

Al ser cuestionado sobre cómo ha vivido esta nueva experiencia, Arturo Carmona indicó que se mantiene disfrutando de cada momento: “Muy contento”, añadió ante las cámaras de lo más sonriente.

Además de hablar de su situación amorosa, el famoso se pronunció sobre la polémica que enfrenta su ex esposa, Alicia Villarreal, luego de que saliera a la luz una fotografía de su esposo Cruz Martínez con otra mujer.

Arturo Carmona revela si existe una posibilidad de que reviva el amor entre él y Aracely Arámbula

Con respecto al tema, Carmona destapó que no ha tenido contacto con la cantante, pero esto no evita que le extienda su apoyo: “Hay que darle su espacio. Está armando lo que tiene que hacer y debe estar tranquila para tomar las mejores decisiones. Y sabe que puede agarrar el teléfono y que cuenta con mi apoyo”, declaró.

Para finalizar, recalcó que Villarreal cuenta con el apoyo de la hija que tienen en común: “Melanie está con ella todo el tiempo, apoyando a su mamá (…) Estamos pendientes y esperamos que sea lo mejor”.