Arturo Carmona dice que su relación laboral con Cruz Martínez continúa

Arturo Carmona, ex esposo de Alicia Villarreal, sorprendió al aceptar que todavía mantiene una relación laboral con Cruz Martínez, a pesar de que éste fue denunciado en febrero por la cantante, por presunta violencia doméstica. Ambos trabajan juntos; el primero como productor de los shows de Kumbia Kings, y el segundo como líder de ese grupo.

“Me castigaban porque salía en revistas” dijo Arturo Carmona sobre el fin de su matrimonio con Alicia Villareal

Entrevistado para el programa de televisión “Hoy”, Carmona reconoció que, muy aparte de lo que la gente pueda interpretar, el público debe separar los problemas personales de los profesionales, ya que de Kumbia Kings dependen muchas personas: “Aunque hay cosas que obviamente no se deben de mezclar, también hay que entender que muchas familias comen de esta agrupación”.

“Lo probé y no me gustó”: Dania Méndez no se guarda nada al hablar sobre Arturo Carmona

El actor (quien mantiene una sociedad empresarial con Cruz desde 2022) aceptó que, en lo personal, hay cosas del músico que no le han gustado, pero el proyecto tiene que continuar: “No estamos de acuerdo en muchas cosas. Con eso no te quiero decir si tenga o no tenga la razón, pero nosotros estamos trabajando”.

Carmona también explicó que la razón por la que apoya a los Kumbia Kings es también por los jóvenes que trabajan en el grupo, y que ellos no son responsables del conflicto entre Cruz y Alicia. “Al final hay que trabajar. Los tiempos, la industria está complicada, y los muchachos no tienen la culpa de lo que haya sucedido”.

En otro tema, Arturo Carmona dijo que apoyó la decisión de su hija de Melenie de someterse a una liposucción, aunque para él, la joven no tenía necesidad de ese procedimiento estético: “Para mí no era necesario, pero bueno, es importante que mi hija se sienta bien con ella misma. Ella sabía bien que no lo necesitaba, pero era algo que tenía, esa espinita, que bueno, al final decidió hacerlo. Yo la apoyé, obviamente para que así sucediera. Igualmente su mamá, su familia también estuvo al pendiente. (Melenie) está bien, está contenta”.

Sigue leyendo: