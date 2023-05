“Lo probé y no me gustó”: Dania Méndez no se guarda nada al hablar sobre Arturo Carmona

Dania Méndez y Arturo Carmona dieron mucho de qué hablar durante su estancia en La Casa de los Famosos 3, pues mostraron pistas de que podría haber más que una amistad entre ellos. Sin embargo, una vez terminado el reality show, ambos siguieron sus caminos por separado y ella asegura que su relación de amistad se partió por completo.

Si bien ella aseguró en una entrevista con ‘TV y Novelas’ que no hubo nada entre ellos fuera de la mansión, también reveló que “lo que la gente vio fue cierto”, además de que ella no entró a la casa con la intención de iniciar un romance, pero que “las cosas se fueron dando, las circunstancias, lo tomé como era, fluí, yo fluyo con las cosas. Me dejé llevar, sí hubo química, una atracción y pasó”.

La modelo de 31 años confesó que la diferencia de edades no afectó como tal la relación, pero sí lo hicieron las diferencias de pensamiento, pues mientras que él “está acostumbrado a un rol más familiar y protector” y ella se encuentra buscando cumplir sus sueños y aseguró que para ella “una pareja es un tema de distracción”.

No obstante, recientemente ha estado en el ojo público, por salir con el hombre del momento, Peso Pluma, con quien ya se le vio agarrada de la mano.

Por último, ella fue muy clara sobre lo que vivió con Arturo Carmona, “Yo no lo venía buscando y al final, lo probé y no funcionó. Pero, tan real fueron las cosas que ahí dije: ‘voy a probar’, pero no me gustó”.

