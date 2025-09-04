Nuevo novio de Alicia Villarreal da la cara tras insinuarse que es casado y bisexual

El influencer Cibad Hernández, quien cobró notoriedad por su romance con Alicia Villarreal, ha estado en la mira desde entonces y ahora lo estuvo por los rumores que han surgido en torno a él.

Por medio de un video, que él mismo lanzó en TikTok, el joven galán de la exintegrante de Límite hizo frente a las especulaciones que lo persiguen.

En su material, con duración de unos cuantos minutos, Cibad Hernández negó de forma determinante que esté casado, tal y como se ha insinuado en las redes sociales, con lo que negó que esté llevando una doble vida.

“Se equivocan. Yo tengo un acta de divorcio de septiembre de 2024. Yo estoy divorciado desde hace un año. Sí tengo familia, tengo hijos”, detalló en un fragmento de su defensa.

A continuación también hizo referencia a los rumores relacionados a su sexualidad, en donde se ha insinuado que es bisexual.

“Aunque no tendría nada de malo, si fuera el caso, no soy bisexual”, detalló Cibad.

Además de desmentir ese par de temas, el influencer también salió en defensa de su formación profesional, luego de que no faltaran los que pusieran en duda su título como abogado.

“Para todas aquellas personas que dudan que si soy abogado o no soy abogado. Sí soy abogado, soy abogado penalista. También he hablado que soy criminólogo y aquí tengo los certificados del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses”, señaló para poner un freno a todo lo que se dice de él.

El nuevo amor de la ex de Cruz Martínez detalló que llegará a las últimas consecuencias si se siguen metiendo con su familia, a la vez que lamentó que su historia de amor se vea manchada por las envidias.

“Es muy lamentable que la felicidad de algunas personas, sea envidia o sea un acto que otras personas puedan aprovechar para poder difamar. Quiero decirles que yo soy muy callado de mi vida privada, porque yo lo único que expongo es el contenido que doy, es la ayuda a las tantas mujeres que lo necesitan. Les invito a que no se dejen llevar por chismes baratos. Estamos viviendo una etapa muy hermosa, se está viviendo una etapa feliz”, concluyó.

