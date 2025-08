Alicia Villarreal asegura sentir miedo tras amparo otorgado a Cruz Martínez, su ex

La cantante Alicia Villarreal, de 53 años, alzó la voz tras el amparo que las autoridades mexicanas otorgaron a Cruz Martínez, su expareja, al asegurar que desde entonces vive con miedo.

La también expareja de Arturo Carmona habló sobre este tema en una entrevista que otorgó al programa ‘Primer Impacto’, en donde lamentó la decisión que se tomó en torno al caso y a la acusación de violencia familiar que interpuso en contra de Cruz Martínez.



“He tenido miedo. Cuando no estoy trabajando, prefiero estar en casa. Me preocupan mis hijos porque, al final de cuentas, pues también es su papá. No les he negado tener el contacto”, se sinceró la intérprete sobre la situación por la que atraviesa y pese a ello sigue permitiendo que su expareja pase tiempo con sus hijos.

A pesar de que reconoció sentir miedo, la exintegrante del Grupo Límite admitió que no escatimará hasta llegar a las últimas consecuencias, por lo que rechazó la posibilidad de retirar la demanda que interpus en contra del padre de sus hijos.

“No tengo miedo de seguir adelante en el proceso, pero andar sola sí, no es fácil para mí”, se sinceró sobre la inseguridad que ahora siente después del amparo que le otorgaron a Cruz Martínez.

A continuación compartió su confianza en que el caso no se le volteará, pues sabe que todo lo que le ha dicho es verdad, por lo que no le inquieta que su expareja cuente con la asesoría de Camille Vásquez, quien se hiciera mundialmente famosa por ser la abogada de Johnny Depp en su mediático caso con Amber Heard.

“Yo estoy manejándome totalmente sobre la verdad y estoy trabajando en mi injusticia y no creo que haya algo que me asuste. Nada más estoy haciendo lo que necesito hacer con la verdad”, concluyó convencida de cada paso que ha dado.

