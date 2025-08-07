Alicia Villarreal confirma que ya está oficialmente divorciada de Cruz Martínez

La cantante Alicia Villarreal, quien emprendió acciones legales en contra de Cruz Martínez por violencia familiar, confirmó que ya está oficialmente divorciada.

La intérprete habló sobre este tema en una entrevista que otorgó al programa ‘Ventaneando’, en donde brindó mayores detalles sobre la audiencia en la que quedó disuelto su matrimonio.

Alicia Villarreal detalló que la más reciente audiencia, que se llevó a cabo por medio de Zoom, se realizó en el despacho de Claudia Ramírez y Ulrich Richter, sus abogados.

En la conversación que tuvo con el programa de TV Azteca compartió que desde el pasado miércoles 6 de agosto es una mujer separada por todas las de la ley.

“Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien, y ya podemos decir que ya lo concluimos. A partir de hoy (estoy divorciada).

A pesar del importante logro que se anotó en el plano personal tras el presunto abuso del que fue víctima, la exintegrante de Grupo Límite reconoció que lo que vivió con Cruz Martínez es imborrable, pues pasaron juntos 22 años y también tienen hijos en común, por lo que se queda con las cosas buenas que vivieron y con la libertad que ahora tiene.

“No deja de haber una historia, tantos años, la familia y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste, que es para siempre. Era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad. Necesitaba yo salir de ahí de donde siento que no me había ido bien”, aseveró.

En la misma conversación detalló que su proceso de divorcio fue algo largo, pues el trámite lo comenzó desde el 2023, siendo hasta ahora que le dieron luz verde.

“Yo inicié todo este trámite en el 2023 y como yo tenía un matrimonio en Estados Unidos, entonces yo tenía que hacer muchas cosas aquí, trámites y eso no corre rápido. Trabajamos, pero a marcha muy forzada. Hicimos un gran equipo que ya lo pudimos lograr”, concluyó al respecto.

Hasta el momento se desconoce cómo quedaron Cruz Martínez y Alicia Villarreal tras su divorcio, pues no quiso ahondar en detalles sobre el tema patrimonial, ni la repartición de bienes.

