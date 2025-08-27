Alicia Villarreal confirma romance con el influencer Cibad Hernández

La regiomontana Alicia Villarreal ha decidido no dejar que una mala experiencia en el amor le impida darse una nueva oportunidad de ser amada. Y es que recientemente dio a conocer que luego de oficializar su divorcio con Cruz Martínez, su corazón tiene nuevo dueño. ¿De quién se trata? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” no dio cabida a los dimes y diretes al compartir con sus seguidores la noticia de su romance con el creador de contenido en redes sociales Cibad Hernández.

Para ello, la artista colocó un romántico mensaje en sus historias acompañado de una fotografía en la que se observa su brazo y el de su pareja, mientras muestran un tatuaje en conjunto, conformado por letras, números y un corazón.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo“, declaró Alicia Villarreal en su comunicado.

Además, dejo claro que aunque su acercamiento con el influencer es reciente, hoy en día se encuentra más feliz que nunca en el ámbito amoroso: “Ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo. Amo demasiado”, dijo para concluir.

¿Quién es Cibad Hernández, la nueva pareja de Alicia Villarreal?

El reciente anuncio de la estrella grupera no tardó en despertar la curiosidad del público por conocer más del hombre que se robó su corazón. De acuerdo con el portal mexicano Milenio, Cibad Hernández se ha consolidado como conferencista motivacional, enfocado en el empoderamiento femenino, a través de las plataformas digitales.

“La base más importante de lo que hago es hacerlo con el corazón, con objetividad, no tratando de ser otra persona. Mi objetivo no es la fama, mi objetivo es el empoderamiento de todas aquellas mujeres“, ha declarado con respecto a su profesión.

Sobre su motivación para llevar a cabo esta labor de empoderamiento a la mujer, Hernández confesó que proviene de una familia marcada por el machismo y la violencia, por lo que busca romper este patrón.

“Yo vengo de una familia disfuncional… tanto mi abuelo como mi padre maltrataron a mi abuela y a mi mamá (…) Nunca pensé que la vida me iba a poner en el camino de poder retribuirles a ellas a través de la justicia, todo lo que sufrieron“, señaló en su cuenta de Tik Tok.

Seguir leyendo:

• Alicia Villarreal está oficialmente divorciada de Cruz Martínez

• Alicia Villarreal asegura sentir miedo tras amparo otorgado a Cruz Martínez, su ex

• Alicia Villarreal defiende a Chicharito: “La sociedad se ha vuelto demasiado sensible”

