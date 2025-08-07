Alicia Villarreal defiende a Chicharito: “La sociedad se ha vuelto demasiado sensible”

La polémica alrededor de Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue generando reacciones, y ahora la cantante Alicia Villarreal, conocida por éxitos como ‘Te quedó grande la yegua’, ha salido en su defensa, criticando lo que considera una sociedad demasiado susceptible.

Durante un encuentro con medios, Villarreal, quien en el pasado denunció a su exesposo Cruz Martínez por violencia doméstica, admitió sentirse nerviosa al opinar sobre el tema, pero no dudó en señalar que hoy en día cualquier comentario puede desatar una ola de críticas.

“Hoy da un poco de temor decir algo. Todos estamos muy sensibles, somos una sociedad muy sensible“, declaró la intérprete, quien cree que el respeto a las opiniones ajenas se ha perdido.

¿Qué dijo Chicharito para causar tanto revuelo?

El delantero de Chivas generó controversia tras compartir una serie de videos en redes sociales hablando sobre energía masculina y femenina, lo que llevó a una ola de críticas e incluso una sanción por parte del club.

Ante esto, el futbolista explicó que sus reflexiones nacieron de su proceso personal, buscando compartir su perspectiva sin ánimos de ofender. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, dividiendo opiniones entre quienes lo apoyan y quienes lo acusan de promover estereotipos.

Alicia Villarreal no es la única figura pública que ha respaldado a Chicharito. Anteriormente, la comediante Sofía Niño de Rivera también pidió escuchar sus opiniones antes de juzgarlo, argumentando que el debate es sano.

El debate sigue abierto, y mientras tanto, Chicharito sigue siendo tendencia debido a que muchos catalogan que está tratando de perpetuar los roles de género con su polémica.

Además de esto, también generó críticas debido a la forma de narrarlo y todo el debate se intensificó cuando El Temach, conocido creador de contenido mexicano, defendió la postura del futbolista afirmando que las mujeres de la era actual están perdiendo su feminidad y no están dejando a los hombres “ser hombres”.

