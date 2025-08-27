Aseguran que Cruz Martínez le descubrió a Alicia Villarreal mensajes con su nuevo novio

El naciente noviazgo de Alicia Villarreal y del influencer Cibad Hernández ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas horas por lo rápido que la intérprete confirmó su nueva relación y es que hace tan solo unas semanas seguía casada con Cruz Martínez, de quien se separó tras vivir un episodio de violencia.

Aquel episodio, por el que la cantante levantó una denuncia ante las autoridades, volvió a ser noticia hace unas horas por lo dicho por el periodista Alex Kaffie en ‘Sin Lisonja’, su programa de YouTube.

El famoso periodista mexicano detalló que el incidente que hubo entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez se habría originado por lo que él, presumiblemente, vio en el celular de su entonces esposa, a quien le habría descubierto unas conversaciones con otro hombre.

Kaffie detalló que la información que tiene es por lo que el propio Cruz Martínez le habría contado a sus amigos más cercanos tras la disputa que tuvieron y que lo llevaron a tener problemas con la justicia.

“Ese celular que Cruz Martínez le quitó, y que era propiedad de Alicia Villarreal, quiero contarles que Cruz Martínez ha estado compartiendo con algunos amigos que para él no fue ninguna sorpresa el noviazgo porque encontró conversaciones de Alicia y este caballero desde 2023 y conversaciones que no son, precisamente de amigos que tienen amistad, ya más elevaditas”, contó Kaffie.

El periodista detalló que las conversaciones entre ambos eran de todo tipo. En algunas Alicia le habría reclamado a Cibad por no hacerle caso cuando ella le exigía su atención, mientras que en otras el tono de los mensajes era ya algo picosito.

“Conversaciones de que cómo quisiera estar en este momento junto a ti. Conversaciones que, les digo, tienen fecha del 2023 y estos mensajes se quedaron, desde luego, en el celular que Alicia tuvo como suyo”, señaló Kaffie, quien reiteró que su historia de amor no es reciente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” no dio cabida a los dimes y diretes al compartir con sus seguidores la noticia de su romance con el creador de contenido en redes sociales Cibad Hernández.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo“, escribió ella en un texto que compartió en sus redes sociales y en el que mostró que ambos se hicieron el mismo tatuaje.

