Melenie Carmona habla del nuevo romance de su mamá, Alicia Villarreal

La cantante Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, rompió el silencio de una vez por todas sobre la recién confirmada relación de su madre con el influecer Cibad Hernández, quien es 11 años menor que ella. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a “¡Siéntese quien pueda!”, la estrella del programa “Juego de Voces” se pronunció por primera vez sobre la relación de la famosa, afirmando que si bien estaba enterada, aún no ha tenido la oportunidad de convivir con el enamorado de su mamá.

“Qué se puede opinar. No lo conozco para saber todo, la verdad“, respondió con la personalidad frontal que la caracteriza, cuidando revelar más detalles sobre la vida amorosa de su progenitora.

Al poner sobre la mesa el supuesto rechazo de sus hermanos a la pareja de Alicia Villarreal, Melenie Carmona fue contundente al decir: “No. ¿quién te dijo eso?”.

Estas declaraciones se suman a las emitidas por el padre de la joven, quien en su momento informó que su prioridad es el bienestar de la intérprete, pues este se traduce en el de su hija juntos.

“Si ella decidió esto en este momento, obviamente es por algo y se le desea lo mejor siempre (…) Yo creo que uno siempre debe buscar la felicidad y si ella la encontró, pues tiene todo el derecho de hacerlo“, detalló en un encuentro con la prensa a principios de este mes de septiembre.

Mientras tanto, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” e “Insensible a ti” vive una historia de amor junto al conferencista motivaciones Cibad Hernández, así lo confirmó días después de oficializarse su divorcio con Cruz Martínez.

La noticia de su noviazgo salió a la luz desde un emotivo post en Instagram en el que explicó que si bien su acercamiento con el famoso es reciente, se encuentra más feliz que nunca.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo“, escribió Villarreal en sus historias de Instagram, acompañado de una romántica fotografía donde se observa su brazo y el de su pareja mientras muestran un tatuaje en conjunto, conformado por letras, números y un corazón.

