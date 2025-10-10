Alicia Villarreal advierte que procederá legalmente contra quienes la difamen

La artista Alicia Villarreal no está dispuesta a dejar que los dimes y diretes sobre su vida privada afecten lo construido durante sus años de trayectoria en la escena musical. Por esta razón, dio a conocer que recurrirá a la vía legal en contra de aquellos que intenten perjudicarla a través de difamaciones.

En conferencia de prensa para la presentación de su próxima gira por Estados Unidos, la exponente del regional mexicano fue clara al asegurar que cuenta con el respaldo de profesionales en material legal, tanto en México como en Estados Unidos, para garantizar su protección de este tipo de ataques a su reputación.

“He tenido la voluntad y la valentía para decir hasta aquí, conmigo no“, declaró contundente. “Por eso he buscado a las mejores abogadas en México y las mejores abogadas en Estados Unidos para que puedan ayudarme, a protegerme, porque como mujer a veces me siento vulnerable”.

Prueba de esta decisión es el proceso legal que inició contra Francisco Cantú, a quien señaló de inventar una supuesta relación sentimental con ella y de otras conductas de acoso: “Ya no es nada más que te crean un chisme, es el daño. ¿Por qué el daño, por qué destruir? es amenazante, no es lindo vivir con miedo. Conmigo no, conmigo no se puede”, aseveró.

“Ya no quiero permitir nada, ningún abusador, ningún violentador, ninguna persona que viene e inventa cosas, o viene a dañarme“, añadió. la famosa que contrató a la abogada Mariel Colón, reconocida por su participación en la defensa de Joaquín Guzmán Loera para sus temas legales en Estados Unidos. Mientras tanto, en México la defensa legal de Alicia Villarreal está a cargo de la abogada Claudia Ramírez Richter.

Para finalizar, la cantante multipremiada reiteró que lo más importante para ella es que su legado musical no se vea afectado por narrativas erróneas: “No es correcto que se me esté pisoteando. Tengo tantos años trabajando, dedica, esforzándome para poder dejar algo en esta industria como Alicia Villarreal”, sentenció.

