Cruz Martínez reacciona a supuesta infidelidad de Alicia Villarreal con Cibad Hernández

Cruz Martínez, quien fuera pareja sentimental de Alicia Villarreal, rompió el silencio tras los rumores que se han suscitado tras su separación, luego de que se insinuara que su ex le habría sido infiel.

El exintegrante de Los Kumbia Kings habló sobre este tema durante una entrevista que otorgó a Woodside Media, en donde dejó entrever que su ex sí tuvo algo que ver algo con Cibad Hernández, su actual novio, cuando ellos aún seguían juntos, pero se negó a ahondar en el tema y todo lo dejó a la interpretación.

“Yo no soy un libro abierto. Si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben. Todas las pruebas que existen, la verdad, están en Internet. Es dar una buscada y van a encontrar de todo”, dijo consciente el músico.

Las declaraciones de Cruz Martínez llegaron acompañadas de las de algunos testigos, quienes compartieron que la historia de Alicia Villarreal y Cibad Hernández no es tan nueva como ellos lo presumen, sino que ya tiene su pasado.

“Ellos no se están conociendo por primera vez. Ellos ya tenían una relación amorosa, mientras Alicia estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja”, declaró una fuente en entrevista con ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ de Univision.

Si bien la ex de Arturo Carmona y el joven influencer hicieron pública su relación el pasado 26 de agosto, el mismo informante detalló, al show encabezado por Chiquibaby, que Cruz Martínez les descubrió mensajitos antes de su separación, sin embargo, el intérprete no ha dicho nada al respecto.

Sobre este tema ya se había hablado en ‘Sin Lisonja’, el show de YouTube del periodista Alex Kaffie, quien aseguró que desde el 2023 han estado en contacto y no como amigos.

“Ese celular que Cruz Martínez le quitó, y que era propiedad de Alicia Villarreal, quiero contarles que Cruz Martínez ha estado compartiendo con algunos amigos que para él no fue ninguna sorpresa el noviazgo porque encontró conversaciones de Alicia y este caballero desde 2023 y conversaciones que no son, precisamente de amigos que tienen amistad, ya más elevaditas”, contó Kaffie.

