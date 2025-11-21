Amara La Negra dice que Alicia Villarreal necesita hacer terapia con la doctora Nancy

Amara La Negra visitó el programa “Siéntese Quién Pueda”, en donde habló sobre la situación que atraviesa Alicia Villareal actualmente y le recomendó un poco de terapia con la doctora Nancy, su compañera en el programa “Desiguales”. Puedes ver ese momento aquí.

La cantante mexicana conversó recientemente con el programa “De Primera Mano”, en donde habló sobre su reciente separación con Cruz Martínez: “Así somos las mujeres. Llega un momento en el que dices ya, next. Fueron muchos años, pero estoy bien, me siento bien. Yo creo que las mujeres siempre pensamos en los hijos, en la unión y en la familia, pero si tienes buena comunicación y lo hablas, se decide con amor y con respeto”.

Alicia Villarreal, por otra parte, está siendo cuestionada porque, durante su proceso de separación con Martínez, ya cuenta con un nuevo amor. Aparentemente, sostiene un romance con el influencer Cibad Hernández. Medios internacionales aseguran que la pareja ha sido captada en varias ocasiones y que la intérprete incluso se hizo un tatuaje en conjunto con Cibad, quien además ha expresado públicamente su amor por la cantante.

Contexto

Ahora bien, el tema de Alicia con su futuro exesposo Cruz Martínez trascendió a niveles legales debido a un aparente caso de violencia. Recientemente, el músico conversó con la prensa de su país, en donde confirmó haber sido vinculado a proceso por violencia familiar en agravio de la cantante Alicia Villarreal, luego de que un juez de control de juicio oral penal de Nuevo León determinó que existían pruebas suficientes en su contra.

Todo este caso contra Martínez, más ella ahora con un supuesto nuevo amor, ha hecho que muchos medios, incluidos periodistas y conductores de televisión, den su opinión con respecto a lo que acontece en la vida de Villarreal. “Amara La Negra”, invitada a “Siéntese Quién Pueda”, dijo sobre el tema con Cruz Martínez: “Tiene que descansar. Ellos dicen que no le quieren hacer daño a sus hijos. Para mí deben manejar esto en privado”.

Y sobre su actual romance con Cibad: “Ella tiene que coger un momento para ella como mujer, porque cuando una mujer está vulnerable, cae en enamoramiento con cualquiera. Tal vez un poco de terapia con la doctora Nancy…”

