Amara La Negra celebra sus 35 años y arrasa en redes con un modelito de encaje

La conductora Amara La Negra se encuentra de manteles largos con motivo de su celebración de cumpleaños número 35. Es en el marco de su fecha especial que compartió una mirada especial a lo que ocurrió durante su festejo en Miami, Florida, junto a sus seres queridos. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de la pantalla chica colocó un par de publicaciones con las que mostró a sus fans la primera de sus múltiples celebraciones de cumpleaños. Está consistió en una cena en un lujoso restaurante en Miami, donde protagonizó un recibimiento lleno de música, felicitaciones y una que otra bebida de cortesía.

Las imágenes inmortalizadas a través del breve clip dejaron claro que Amara La Negra disfrutó al máximo de su velada, hecho que reafirmó con un emotivo mensaje como descripción de su post.

“A veces son las personas que menos te lo esperas… ¡Nunca pensé que mi cumpleaños este año sería una vibra tan buena! Fue simplemente perfecto. ¡Muchas gracias!”, son las palabras que la presentadora de “Desiguales” eligió para describir su festejo el pasado 4 de octubre.

Además de esta expresión de gratitud, Amara se volvió el blanco de piropos y mensajes llenos de cariño por parte de su comunidad digital como resultado del flamante atuendo que eligió para la ocasión.

Se trató de un sensual vestido tipo lencero con una amplia cola que añadió un toque elegante a su propuesta. Por si fuera poco, la tela de encaje de la pieza evidenció la silueta de reloj de arena con la que cuenta, dejando poco a la imaginación.

Para complementar el look, la también influencer eligió un maquillaje glamoroso caracterizado por sombras neutrales y una piel jugosa. Mientras tanto, su cabellera dio todo el protagonismo al vestido gracias a su corte estilo ‘bob’ en un lacio brilloso.

Es así como la famosa de ascendencia dominicana cierra con brocha de oro un año lleno de éxitos y aprendizajes en todos los ámbitos de su vida. Asimismo da la bienvenida a sus 35 primaveras y las aventuras que este nuevo despertar trae consigo.

