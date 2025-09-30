Amara La Negra se despide de Panamá desde las alturas

Luego de una semana de transmisiones en vivo desde Panamá, la estrella de la pantalla chica Amara La Negra puso fin a su viaje con una visita a un emblemático lugar desde el que posó en diversas fotografías, dando una mirada a las despampanantes vistas que el país latinoamericano tiene para ofrecer.

Fue por medio desde su cuenta de Instagram que la conductora de “Desiguales” colocó un carrusel de imágenes y videos de su última aventura en territorio panameño. Se trató de una visita a la Reserva Biológica y Parque Nacional Altos de Campana, ubicada en en la provincia de Panamá Oeste.

Este sitio, de acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es un destino popular para el ecoturismo, la investigación científica y la educación ambiental, ofreciendo senderos entre montañas de origen volcánico y una variedad de flora y fauna.

Y fue a través del post de la presentadora que los internautas obtuvieron una probadita de esta riqueza ambiental, que fue acompañada de un emotivo mensaje en el que la famosa se dijo cautivada por la belleza de Panamá.

“Sufriendo porque ya me voy de este paraíso, pero puedo regresar con Dios. ¡Yo vuelvo! Panamá 🇵🇦 se llevó mi corazón”, escribió Amara La Negra junto a la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había recaudado miles de respuestas por parte de sus seguidores más fieles.

Además de piropos y felicitaciones por dar foco a los sitios turísticos de dicho país, la también influencer se volvió el blanco de mensajes de cariño donde el público panameño la instó a volver pronto.

“Cédula panameña para Amara”, “Bienvenida siempre mi vida”, “Gracias visitar esta belleza natural que ofrece Panamá”, “Gracias por tanto amor”, “Te amamossss. Vuelve pronto”, “Muchas gracias por el cariño, igual nosotras felices de tenerte en Panamá” y “Que rico que te gustó nuestro paraíso”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Amara La Negra y el resto del elenco de conductoras de “Desiguales” brindaron una semana de transmisiones especiales desde Panamá con motivo de la ceremonia de Premios Juventud 2025, que eligió como sede este país, reuniendo a miles de estrellas del mundo del entretenimiento en Latinoamérica.

