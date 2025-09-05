Amara La Negra desató suspiros con un conjunto de minifalda y croptop

La presentadora de televisión Amara La Negra desató revuelo a través de sus redes sociales luego de la más reciente transmisión del programa “Desiguales” gracias al divertido y sensual modelito que portó para la ocasión. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la conductora e influencer dio una mirada detallada del atuendo con el que protagonizó una sesión de fotos desde los foros de Univision, dando una cátedra de sensualidad y estilo gracias a las prendas y accesorios con los que lo acompañó.

Se trató de un total pink look compuesto por una minifalda plisada y croptop con transparencias que resaltaron sus curvas y evidenciaron su torneada figura. A la par de estas prendas, Amara usó unas divertidas zapatillas en color rosa con pulseras en forma de bolsa que se ajustaron en sus tobillos.

Como parte de su beauty look, la estrella de la pantalla chica incluyó un maquillaje de ojos con sombras de brillos, delineado marcado y labios nude. Mientras que su larga cabellera pelinegra se lució en un medio recogido con accesorios en color dorado.

No pasó mucho tiempo antes de que sus seguidores más fieles la llenaran de halagos a través de la sección de comentarios, haciendo mención de su buen gusto al vestir, así como de la belleza y carisma que la caracteriza.

Algunas de las reacciones que se registraron son: “A ti te luce todo perfecto”, “Amo tus zapatos, siempre icónica”, “La más bella”, “Siempre te ves hermosa”, “Las zapatillas están increíbles, me encantan”, “El rosa se te ve precioso”, “Mi conductora favorita” y “Súper guapa”, por mencionar algunas.

