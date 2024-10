Amara La Negra se confiesa: “Era novia de un pastor”

En un nuevo capítulo de ‘Desiguales’, Amara La Negra habló sobre un capítulo amoroso de su vida poco conocido. Afirmó, delante de sus compañeras, que fue novia de un pastor.

“Yo era casi la primera dama”, dijo entre risas a sus compañeras. Tanto Adamari López como Karina Banda y Migbelis Castellanos mostraron su sorpresa.

Sin embargo, eso no fue todo, la conductora contó que no le gustó la forma en la que operan las iglesias: “Cuando vi las cosas que hacían detrás de la iglesia no me gustó”, comentó.

"Y ahí decidí: 'yo no voy a ser parte de este revolú que ustedes tienen aquí' porque vi que se aprovechaban mucho de la fe de las personas para que dieran diezmos". Amara La Negra – Conductora

¿Quién es el exnovio de Amara?

Pese a la curiosidad de sus compañeras de ‘Desiguales’, Amara no reveló la identidad de su exnovio. La conductora también criticó la forma en la que operan algunas iglesias e insinuó que esto va en contra de las cosas que profesan.

“Se aprovechan de la fe de las personas para hacer dinero y no me gusta”, añadió.

Estas declaraciones se hicieron virales en Instagram, diversos internautas coincidieron que es importante saber a qué tipo de iglesia asistir y otros alabaron la sinceridad de la dominicana.

A lo largo de las emisiones de ‘Desiguales’, Amara se ha ganado el cariño del público por su sinceridad. En un anterior episodio, indicó que una de las cosas que le dan más miedo es la pobreza.

“Le tengo tanto miedo, Dios perdóneme, no quiero jamás en la vida volver a vivir en la calle”, expresó.

Después de esas palabras, la conductora se tomó el tiempo de explicar el porqué de sus declaraciones:

“Le tengo miedo a la pobreza, porque sé lo que es, lo he visto, lo he vivido y he trabajado tan duro para ganar tanto y estar donde estoy. Yo he trabajado como un animal, pero le tengo tanto miedo a regresar y sé que muchas personas se pueden identificar conmigo, pero le tengo miedo a regresar de donde vine”, atinó.

Al soltar esta reflexión, la conductora comenzó a llorar y los televidentes pudieron notar la intensidad de sus palabras.

En ese momento, la doctora Nancy Álvarez, le dijo que la entendía y habló de la importancia de comprender a los otros seres humanos.

“Tampoco quiero que vean que en la vida hay que trabajar y trabajar, hay que compartir, vivir en familia, hay cosas más lindas en la vida que solo el dinero”, pronunció Amara, además de agradecerle a Álvarez sus palabras e intervención.

En ‘Desiguales’, cada una de las conductoras comparte anécdotas de su vida y reflexionan al respecto.

