Amara la Negra rompe en llanto: “Le tengo miedo a la pobreza”

Amara La Negra sigue lidiando con traumas del pasado y ha optado por abordarlos de manera franca y en directo.

En un emotivo episodio del programa “Desiguales” transmitido por Univisión, Amara desveló uno de sus temores más profundos. La reconocida presentadora no pudo contener las lágrimas al abordar una preocupación que la ha marcado a lo largo de su vida: volver a vivir en la pobreza.

Durante el programa, Amara expresó con gran sinceridad: “Le tengo tanto miedo, Dios perdóneme, no quiero jamás en la vida volver a vivir en la calle”. Con visible angustia, la artista compartió su temor a regresar a una vida de privaciones, una experiencia que ha vivido en carne propia.

En su conmovedora confesión, La Negra explicó: “Le tengo miedo a la pobreza, porque sé lo que es, lo he visto, lo he vivido y he trabajado tan duro para ganar tanto y estar donde estoy. Yo he trabajado como un animal, pero le tengo tanto miedo a regresar y sé que muchas personas se pueden identificar conmigo, pero le tengo miedo a regresar de donde vine”.

La intensidad de sus palabras y sus lágrimas revelaron la profundidad de su angustia y el esfuerzo que ha invertido en construir su presente.

La reflexión de la Dra. Nancy Álvarez

La doctora Nancy González, quien estaba presente en el set, se acercó para ofrecerle apoyo emocional. “Perdóname, ojos lindos, porque siempre te critico que tú estás hablando mucho de dinero. Ahora te entiendo, ¿y ustedes ven por qué tenemos que entender? ¿Por qué las personas son como son? ¿Verdad? Casi siempre las personas son como son y la razón de que son así es algo muy doloroso, tú no vas a volver ahí, nunca, yo no lo voy a permitir, aunque yo no tengo tanto dinero como tú”, dijo la doctora con empatía y comprensión.

Amara, quien le agradeció a la doctora, también destacó su deseo de proteger a sus hijas de las dificultades que ella misma ha enfrentado. “Tampoco quiero que vean que en la vida hay que trabajar y trabajar, hay que compartir, vivir en familia, hay cosas más lindas en la vida que solo el dinero, pero tampoco quiero que ella nunca vivan la escasez de no tener comida, de tener que aguantar hasta mañana a ver qué se consigue, no quiero que vivan eso y también por eso trabajo tan duro”, afirmó.

Karina Banda y Migbelis Castellanos la respaldan

El conmovedor testimonio de Amara tocó el corazón de sus seguidores, quienes comentaron sobre la validez de sus temores y la importancia de seguir adelante con fe y esperanza.

Karina Banda y las demás panelistas ofrecieron palabras de apoyo y reconocimiento tras el emotivo testimonio de Amara. Karina Banda elogió la autoconciencia de Amara, señalando que enfrentar y reconocer sus miedos es un paso crucial para superarlos y avanzar.

Por su parte, Migbelis Castellanos destacó el amor de Amara por su trabajo y expresó admiración por su dedicación. Castellanos, con un toque de humor, mencionó: “Ojalá se nos pegue un poquito”, resaltando el respeto y la admiración que sienten por su compañera. El apoyo de las panelistas reflejó un ambiente de empatía y comprensión hacia las experiencias y emociones compartidas por Amara.

Sigue leyendo:

•Revelan las verdaderas razones por las que habrían entrado a robar a mansión de Miguel Bosé

•Así es el penthouse que Trevor Noah, exhost de ‘The Daily Show’, vende en Nueva York

•Conoce la mansión que Jessica Simpson vende en Hidden Hills por $22,000,000 de dólares