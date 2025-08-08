Amara La Negra revive detalles de su primera experiencia sexual: “Fue una violación”

La presentadora Amara La Negra, a quien vemos de lunes a viernes en ‘Desiguales’, se sinceró en una reciente entrevista que otorgó a Carlos Mesber sobre uno de los capítulos más duros de su vida.

En la conversación la mamá de Sualteza y de Sumajestad relató detalles de su primera experiencia sexual, la cual se llevó a cabo cuando tenía tan solo 15 años.

Amara, quien en la actualidad ya tiene 34 años, relató que ese primer encuentro lo tuvo con un productor musical, quien la forzó a hacer algo que no quería y para lo que no estaba preparada

“Mi primera experiencia sexual fue una violación por un productor musical”, relató Amara La Negra sobre esa desagradable experiencia que vivió.

En la misma conversación detalló que todo lo que vivió se lo quedó para ella, siendo hasta unos años después que compartió con su mamá lo ocurrido.

“Yo me lo guardé por mucho tiempo. Tal vez por unos dos o tres años yo me guardé eso y después se lo dije a mi mamá”, reconoció Diana Danelys De Los Santos, como es su nombre real.

La también cantante relató que por mucho tiempo se sintió culpable por lo sucedido, a tal grado de haber llegado a creer que ella se lo había provocado.

“Sí me sentí muy culpable. Hoy por hoy me siento madura y fuerte”, continuó a la vez que hacia un llamado a las víctimas a no cometer los errores de ellas, pues reconoció que es muy importante alzar la voz.

“Uno siente vergüenza, uno no sabe como decirlo, automáticamente pueden decir que fue tu culpa, qué tú hiciste para provocarlo. No le recomiendo a nadie quedarse callado. Tienes que hablar, tienes que decirlo”, compartió.

La violación de Amara La Negra se produjo al interior de una casa a la que acudió en compañía del citado productor musical, quien, además de dedicarse a la música, también se dedicaba al mundo de los bienes raíces, por lo que jamás imaginó lo que pasaría al interior del inmueble.

“Él entra, en mi inocencia, me manda entrar porque yo estaba en el carro, donde ya llevaba un ratico, y dentro de esa casa se entra en un forcejeo y sucede lo que sucedió”, relató en otro conversación que tuvo con Lourdes del Río en su pódcast ‘En Positivo’.

