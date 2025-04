Amara La Negra revela el abuso sexual que vivió al comenzar en la industria

La carrera de Amara La Negra ha estado marcada por esfuerzo, dedicación y un camino lleno de desafíos.

Sin embargo, detrás de su exitosa imagen en la televisión y la música, la presentadora y cantante ha cargado con una dolorosa historia que, hasta hace poco, había permanecido en la sombra.

En una reciente conversación con la periodista Lourdes del Río, Amara compartió uno de los momentos más traumáticos de su vida: un episodio de abuso que sufrió en los inicios de su carrera a manos de un productor musical. “Mi primera relación sexual fue una violación de un productor musical”, confesó con valentía.

Según relató, el abuso ocurrió tras una sesión de grabación cuando el productor ofreció llevarla a su casa. En cambio, la condujo a una vivienda vacía bajo el pretexto de hacer una breve parada. Dentro del lugar, lo que comenzó como una situación inesperada se transformó en una agresión física y psicológica. “Se entra en un forcejeo y sucede lo que sucedió”, recordó con dolor.

Tras el incidente, Amara regresó a su hogar en estado de shock, intentando ocultar el suceso de su madre. “Llegué con la ropa rota y el pelo desordenado. Me encerré en el baño para que mi mamá no me viera, pero ella supo que algo estaba mal”, contó. Durante años guardó silencio, temiendo las repercusiones de denunciar a su agresor.

Años después, el destino la puso frente a su abusador cuando lo vio en una grabación como extra en el público. “Cuando me llamó por mi nombre real, me paralicé”, narró. En ese momento, alertó a la producción, y el hombre fue retirado del lugar. Sin embargo, lamenta no haberlo denunciado antes. “Me arrepiento de no haber hablado porque no sé si llegó a hacerle lo mismo a otra mujer”.

El testimonio de Amara La Negra no solo visibiliza una dura realidad que enfrentan muchas mujeres en la industria del entretenimiento, sino que también envía un mensaje de fortaleza y resiliencia. Con su valentía, espera inspirar a otras víctimas a alzar la voz y buscar justicia.

