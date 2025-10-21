Amara La Negra defiende clases de modelaje para sus hijas de 3 años

Siempre dispuesta a compartir su opinión sin miedo a los señalamientos y el “qué dirán”, la conductora Amara La Negra hizo frente a la reciente ola de críticas que recibió como resultado del video que compartió en redes sociales en donde se ve a sus hijas, de 3 años de edad, tomando clases de modelaje y etiqueta en una academia. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la presentadora del show “Desiguales” dio ‘chachetada con guante blanco’ a los detractores que la tacharon de “no dejar ser niñas” a sus pequeñas Sumajestad y Sualteza. ¿Cómo lo hizo? Teniendo como invitada a la CEO de la academia ‘House Of Top Models’, Leonela González, durante un segmento del programa.

Allí, se dieron a la tarea de desestimar las ideas falsas que existen con respecto a este tipo de clases. Y es que desde la perspectiva de Amara: “La feminidad de las niñas es importante para desarrollar su identidad, autoestima y empoderamiento; eso ayudará a construir adultos saludables y capaces”, señaló la famosa.

Mientras tanto, la CEO de ‘House of Top Models’ lamentó que en la actualidad se siga teniendo al modelaje bajo un concepto negativo: “La gente cree que a veces el mundo del modelaje es algo superficial y lo que es verdaderamente superficial es pensar que entrar a clases de modelaje y de refinamiento te limita”, expresó la profesional.

Por el contrario, explicó que la feminidad tiene que ver con la seguridad: “Eso es lo que a mí me encanta difundir e impartir en nuestras clases con nuestras niñas desde muy chiquitas: enseñarles a ellas a expresarse de una buena manera, los modales, los valores”, recalcó.

Finalmente, Amara La Negra dejó claro que si bien cada opinión es respetable, para ella este tipo de herramientas son indispensables en la formación de sus hijas, por lo que lejos de sentirse atacada, utilizó la oportunidad para dar a conocer los beneficios de dicha práctica.

“El que las niñas vayan una o dos veces a la semana por una hora a aprender clases de etiqueta, protocolo, de su postura, esto solamente ayuda a su autoestima y no creo que perjudique para nada”, recalcó.

Seguir leyendo:

• Amara La Negra celebra sus 35 años y arrasa en redes con un modelito de encaje

• Amara La Negra se despide de Panamá desde las alturas

• Amara y Adamari López revelan qué no toleran en un hombre que las quiera conquistar